CAN 2025 : le Bénin refuse de se résigner face à l’Égypte

À la veille de l’affrontement déterminant face à l’Égypte, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, s’est exprimé en conférence de presse dans un registre mêlant prudence et confiance. Conscient de l’ampleur du défi qui attend son équipe, le technicien franco-allemand refuse néanmoins toute posture fataliste.

Opposé à une sélection égyptienne présentée comme l’un des poids lourds du continent, le Bénin aborde cette rencontre avec le statut d’outsider. Une réalité que le sélectionneur assume sans détour. Il s’attend à une confrontation exigeante face à un adversaire expérimenté et doté de grandes individualités. Pour autant, Rohr estime que le parcours récent de ses joueurs, confrontés à plusieurs formations de premier plan, constitue un atout non négligeable dans la gestion de ce rendez-vous crucial.

Selon lui, ces expériences accumulées au fil des compétitions ont permis aux Guépards de gagner en maturité et en solidité mentale, des qualités indispensables pour aborder un match à fort enjeu. L’objectif est clair : s’appuyer sur ces acquis pour rester compétitif et se donner une véritable chance de disputer la qualification jusqu’au bout. « Nous avons la motivation de réaliser une bonne performance, et c’est le genre de match qu’un joueur aimerait jouer », a fait savoir Gernot Rohr.

La préparation du match n’a toutefois pas été idéale. Le sélectionneur devra composer avec un effectif diminué, entre blessures et suspension, une situation qui complique la tâche du staff technique