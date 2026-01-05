CAN 2025 : le Bénin résiste avant de céder en prolongations face à l’Égypte (3–1)

Le parcours du Bénin à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’est arrêté en huitième de final. Opposés à Égypte, les Guépards se sont inclinés sur le score de 3 buts à 1, au terme d’un match intense et riche en enseignements.

Dès l’entame, la rencontre a mis aux prises deux équipes aux ambitions contrastées : une sélection égyptienne habituée aux phases finales, et un Bénin déterminé à jouer sa chance sans complexe. Les premières minutes ont été marquées par une bataille tactique, avec un bloc béninois bien organisé et une Égypte cherchant à imposer son rythme par la possession du ballon.

Une première mi-temps équilibrée

La première période a été globalement fermée et tactique. Bien en place défensivement, le Bénin a su contenir les velléités offensives égyptiennes, tout en se procurant quelques situations intéressantes en transition. L’Égypte, davantage portée vers la conservation du ballon, n’est pas parvenue à déséquilibrer un bloc béninois discipliné et solidaire. À la pause, le score nul et vierge reflétait l’équilibre des débats et la bonne organisation des Guépards, appliqués et concentrés.

L’Égypte frappe, le Bénin répond

Au retour des vestiaires, le rythme s’est accéléré. C’est à la 70’ que l’Égypte est parvenue à ouvrir la marque en seconde mi-temps. Ce but n’a toutefois pas abattu les Béninois. Fidèles à leur état d’esprit, les Guépards ont réagi avec détermination et ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser avec un but de Jodel Dossou, relançant complètement la rencontre et faisant douter leur adversaire pendant plusieurs minutes.

Le temps réglementaire s’est achevé sur ce score de parité, contraignant les deux équipes à disputer les prolongations. Dans cet exercice, l’expérience et la profondeur de banc de l’Égypte ont fini par peser.

Les Pharaons ont finalement inscrit deux nouveaux buts en prolongations, prenant définitivement le dessus sur une équipe béninoise éprouvée mais toujours combative. Ces réalisations ont scellé l’issue de la rencontre, portant le score final à 3–1.

Une défaite, mais des motifs de satisfaction

Si le score final de 3–1 est en faveur de l’Égypte, il ne reflète pas totalement la résistance et l’engagement du Bénin. Les Guépards ont livré une prestation sérieuse face à un adversaire réputé, confirmant leur progression sur la scène africaine et leur capacité à rivaliser, par séquences, avec les meilleures nations du continent.

Cette élimination marque la fin de l’aventure béninoise à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, mais elle offre également des enseignements précieux pour l’avenir. La solidité collective, l’état d’esprit et la qualité de certaines phases de jeu constituent des bases sur lesquelles le staff technique pourra s’appuyer pour les prochaines échéances.