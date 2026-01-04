CAN 2025 : le Maroc assure l’essentiel face à la Tanzanie et poursuit l’aventure

La phase des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 bat son plein, avec des affrontements serrés entre les équipes. Ce dimanche, les Lions de l’Atlas ont affronté la Tanzanie dans une rencontre où la discipline tactique et la patience ont pris le pas sur le spectacle offensif.

Maîtrise essentielle pour la qualification du Maroc

Le Maroc a assuré sa victoire grâce à un unique but inscrit par Brahim Díaz à la 64ᵉ minute, sur un service précis d’Achraf Hakimi côté droit. Ce but montre la capacité du Maroc à concrétiser ses rares occasions, même face à une défense bien organisée. Dans la première mi-temps, la Tanzanie avait failli surprendre les Marocains avec une tentative de I. Saibari annulée par VAR à la 17ᵉ minute, un moment qui aurait pu changer le cours du match.

Les Lions de l’Atlas ont dominé la possession, avec des initiatives de Sofiane Boufal et Zakaria Aboukhlal, mais ont choisi de privilégier la sécurité défensive plutôt que de multiplier les risques offensifs. Même après l’ouverture du score, le Maroc a renforcé ses lignes arrière pour éviter toute égalisation rapide.

Discipline et tactique : le Maroc impose sa loi

Le match a été marqué par plusieurs cartons jaunes pour la Tanzanie, notamment pour I. Hamad et M. Samatta, reflétant l’intensité physique et la détermination des deux équipes. Le Maroc a su gérer ces moments de pression grâce à une intervention décisive du gardien Yassine Bounou sur une frappe de Samatta à la 72ᵉ minute, montrant l’importance des actions individuelles dans la victoire collective.

L’approche du Maroc assure non seulement la victoire mais permet également aux joueurs de préserver leur énergie pour les prochains quarts de finale. Avec ce succès 1‑0, ils rejoignent les autres équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN 2025, confirmant leur capacité à s’imposer face à des formations disciplinées et bien organisées.