Can 2025 : le gouvernement met en avant la progression du Bénin malgré l’élimination

L’élimination du Bénin en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, face à l’Égypte (3-1), ne se lit pas comme un revers au sommet de l’État. De retour sur la scène continentale après deux éditions d’absence, les Guépards ont, selon les autorités, montré des signes de progression.

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a livré la lecture officielle de ce parcours. Il reconnaît la valeur de l’adversaire égyptien, décrit comme plus expérimenté et solide, mais insiste sur le visage affiché par la sélection béninoise durant la compétition. « On ne fait plus de la figuration », a-t-il affirmé, soulignant un changement d’attitude et d’ambition. Pour l’exécutif, l’essentiel ne réside pas uniquement dans le résultat final, mais dans la capacité de l’équipe à rivaliser, à tenir tête à des formations de haut niveau et à affirmer un état d’esprit conquérant.

Le souvenir du quart de finale atteint en 2019 demeure un repère dans l’histoire récente du football béninois. Toutefois, le discours officiel ne se limite pas à la nostalgie. Il met l’accent sur une nouvelle étape à franchir, aussi bien sur le plan mental que technique, afin d’installer le Bénin parmi les nations qui comptent régulièrement dans les phases finales.

Lors de cette Can 2025 disputée au Maroc, le Bénin évoluait dans le groupe D aux côtés du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana. Malgré deux premières sorties sans succès, les Guépards ont décroché une victoire décisive contre le Botswana. Ce résultat leur a ouvert la voie des huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes.

Pour le gouvernement, ce parcours illustre une dynamique de reconstruction qui porte ses premiers fruits. L’ambition affichée vise désormais la régularité dans les qualifications et la capacité à franchir de nouveaux caps dans les grandes compétitions africaines.