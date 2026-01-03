CAN 2025 : le Mali élimine la Tunisie et jouera le Sénégal en quart de finale

Après l’achèvement des phases de groupes, les huitièmes de finale de la CAN 2025 ont lancé une série de confrontations intenses où chaque match pouvait sceller le sort des équipes. Les formations ayant réussi à franchir cette étape se retrouvent maintenant dans des duels à élimination directe, où l’engagement physique et la précision technique déterminent la suite de l’aventure continentale. C’est dans ce cadre que le Mali et la Tunisie se sont affrontés dans un duel serré et spectaculaire.

Le Mali résiste et égalise dans les derniers instants

Dès le coup d’envoi au Stade Mohammed V de Casablanca, le match a montré une forte intensité défensive. La Tunisie a ouvert le score à la 88e minute grâce à Firas Chaouat, qui a parfaitement exploité un centre venu de la droite pour inscrire un but de la tête, mettant les Aigles de Carthage en position favorable. Cependant, le Mali a su répondre avec sang-froid. Dans les arrêts de jeu, Lassine Sinayoko a transformé un penalty obtenu après une main dans la surface tunisienne, ramenant le score à 1‑1 et offrant à son équipe une seconde chance de se qualifier lors de la séance de tirs au but. Cette égalisation tardive a souligné la capacité des Aigles maliens à rester concentrés malgré les difficultés et la pression du moment.

Séance de tirs au but et la qualification du Mali

La prolongation n’a pas permis à l’une ou l’autre équipe de prendre l’avantage, conduisant directement à la décision par tirs au but. Le Mali a su gérer la tension de cette ultime épreuve, réussissant trois tirs contre seulement deux pour la Tunisie. Cette victoire 3‑2 aux tirs au but confirme la qualification du Mali pour les quarts de finale, où il retrouvera le Sénégal, qui avait battu le Soudan 3-1. La maîtrise des Aigles maliens lors de cette séance fatidique démontre leur sang-froid et leur capacité à performer dans des situations de haute pression.

La confrontation entre Mali et Tunisie montre également l’équilibre des forces dans cette CAN, où un seul moment peut renverser le résultat. Avec ce succès, le Mali se positionne comme un adversaire sérieux pour le Sénégal, et la rencontre à venir promet un nouveau duel intense qui captera l’attention des supporters du continent.