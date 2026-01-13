CAN 2025 : « Le Maroc n’est pas l’Algérie » prévient le sélectionneur nigérian

Alors que la CAN 2025 touche à sa phase cruciale au Maroc, les projecteurs se tournent vers la demi‑finale opposant le Nigeria au pays hôte, les Lions de l’Atlas. Après un quart de finale remporté 2‑0 contre l’Algérie, les Super Eagles doivent maintenant affronter un adversaire au style et aux forces très différents, dans un match qui pourrait sceller leur parcours vers la finale. Cette confrontation souligne l’importance d’une préparation tactique soignée et d’une gestion rigoureuse des joueurs, aspects sur lesquels le sélectionneur nigérian Éric Chelle a mis l’accent en conférence de presse.

Le Nigeria face au Maroc après la victoire contre l’Algérie

À la veille de cette demi‑finale, Éric Chelle, le sélectionneur du Nigeria, a insisté sur l’importance de ne pas assimiler le Maroc à l’Algérie dans l’évaluation de son adversaire. « Le Maroc n’est pas l’Algérie » dit-il. Selon lui, les deux équipes nord-africaines suivent des approches de jeu très différentes. Si le Maroc dispose d’options offensives solides, il présente aussi certaines failles que le Nigeria compte exploiter, à condition que ses joueurs soient parfaitement préparés physiquement.

Chelle a précisé que la stratégie de son équipe ne se concentrerait pas sur un joueur en particulier, comme Brahim Díaz, mais qu’elle prendrait en compte l’ensemble du collectif marocain. Il a également salué l’organisation de la CAN par le Maroc, notant l’accueil favorable réservé à son staff et à ses joueurs, tout en rappelant que jouer contre l’équipe hôte constitue un défi supplémentaire à gérer avec sérieux.

Gestion des absences et leadership pour le Nigeria

Sur le plan des effectifs, l’entraîneur doit composer avec l’absence de son capitaine Wilfred Ndidi, suspendu après avoir reçu un deuxième avertissement lors du quart de finale. Cette suspension prive le Nigeria d’un élément clé au milieu de terrain, reconnu pour sa stabilité défensive et son leadership. Chelle a exprimé sa déception, mais a aussi déclaré avoir pleinement confiance dans les joueurs disponibles pour répondre à ce test majeur.

Cette situation pourrait amener des ajustements au niveau tactique et de l’ossature de l’équipe, notamment avec une possible titularisation de Raphael Onyedika pour compenser l’absence de Ndidi. En articulant sa préparation autour de la récupération, de l’analyse du jeu marocain et de la gestion de son groupe, Chelle laisse entendre que le Nigeria jouera une confrontation réfléchie et rigoureuse, plutôt que purement émotionnelle, dans l’espoir de décrocher une place en finale face à une équipe marocaine ambitieuse devant son public.