CAN 2025 : le Nigeria sans forcer bat le Mozambique 4‑0 et va en quart de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ont offert une journée intense. Un peu plus tôt, l’Égypte avait validé son billet pour les quarts en s’imposant face au Bénin, confirmant ainsi le suspense de cette phase à élimination directe. Plus tard dans la soirée, le Nigeria a pris le relais en dominant largement le Mozambique pour se qualifier pour le prochain tour.

Le Nigeria domine offensivement au Stade de Fès

À Fès, le Nigeria a rapidement pris le contrôle du match, imposant son rythme et sa technique face à une équipe mozambicaine dépassée par la vitesse et la précision de ses adversaires. Les Super Eagles ont ouvert le score à la 20ᵉ minute grâce à Ademola Lookman, parfaitement placé pour conclure une action collective. Cinq minutes plus tard, Victor Osimhen a doublé l’avance en reprenant un service précis d’Akor Adams.

Le début de rencontre a été marqué par une nette domination nigériane : possession, transitions rapides et occasions répétées ont mis la défense mozambicaine sous pression. Quelques avertissements sont venus rappeler la combativité des deux équipes, mais le Nigeria restait largement supérieur.

En seconde période, Osimhen a encore frappé tôt en inscrivant le troisième but à la 47ᵉ minute, avant qu’Akor Adams ne scelle le score à la 75ᵉ minute sur une contre-attaque bien menée. La défense mozambicaine, submergée, n’a jamais trouvé de solution pour revenir dans le match.

Une qualification sans surprise pour les Super Eagles du Nigeria

Avec ce succès 4‑0, le Nigeria se qualifie pour les quarts de finale de la CAN 2025, confirmant sa solidité offensive et sa capacité à gérer le tempo d’un match décisif. Le Mozambique quitte la compétition après une performance honorable, ayant franchi pour la première fois de son histoire l’étape des huitièmes de finale.

Les Super Eagles affronteront désormais le vainqueur du duel entre l’Algérie et la République démocratique du Congo, avec l’ambition de poursuivre leur parcours et de viser le titre continental.