CAN 2025 : le Sénégal promet de contester les sanctions de la CAF contre Pape Thiaw

La Confédération Africaine de Football (CAF) a récemment infligé des sanctions sévères à l’encontre du sélectionneur sénégalais Pape Bouna Thiaw à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025. Le technicien est suspendu pour cinq matchs officiels organisés par la CAF et doit s’acquitter d’une amende de 100 000 USD, en raison de son comportement jugé antisportif lors de la rencontre. Cette décision empêche Thiaw d’assister au banc de son équipe pendant les prochaines compétitions africaines, ce qui représente un sérieux handicap pour le Sénégal.

Dakar défend le sélectionneur et prépare un recours

Face à ces mesures, le gouvernement sénégalais a rapidement réagi. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diene Gaye, a annoncé d’après RFI que toutes les options légales seront explorées afin d’« atténuer la sanction ». Selon elle, Pape Thiaw a agi avec loyauté et patriotisme, et il est essentiel pour l’équipe que son coach reste présent à ses côtés lors des matchs. La Fédération sénégalaise de football envisage donc de faire appel devant la Commission de discipline de la CAF ou directement auprès du Tribunal arbitral du sport, afin de contester la suspension et l’amende.

Cette démarche souligne la volonté de Dakar de protéger l’image de son équipe et de soutenir son entraîneur. Les autorités insistent sur le fait que la sanction actuelle perturbe la préparation des prochaines rencontres africaines et pourrait affecter les performances de la sélection nationale.

Les implications pour le football sénégalais

Si l’appel est accepté, Pape Thiaw pourrait retrouver sa place sur le banc pour les matchs à venir. Dans le cas contraire, le Sénégal devra composer avec l’absence de son sélectionneur principal, ce qui pourrait influencer la stratégie et la gestion de l’équipe lors des prochaines échéances nationales. La décision finale de la CAF, ou du Tribunal arbitral du sport en cas de recours, déterminera la suite de cette affaire et l’organisation des prochaines rencontres sénégalaises.

Le gouvernement et la fédération mettent tout en œuvre pour accompagner le sélectionneur et assurer la continuité de la préparation de l’équipe, insistant sur l’engagement et le professionnalisme de Pape Thiaw. Les prochains jours seront décisifs pour l’avenir immédiat du football sénégalais sur la scène africaine.