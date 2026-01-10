CAN 2025 : l'Égypte bat la Côte d’Ivoire 3‑2 et rejoint le dernier carré

La dernière rencontre des quarts de finale de la CAN 2025 a tenu toutes ses promesses avec l’affrontement entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire. Cette confrontation a suivi les succès du Sénégal sur le Mali (1‑0), du Maroc contre le Cameroun (2‑0) et du Nigeria face à l’Algérie (2‑0). L’Égypte, après une entrée en lice déterminée, a su faire la différence et s’est qualifiée pour les demi-finales, rejoignant le Maroc, le Sénégal et le Nigeria dans le dernier carré de la compétition. La rencontre a été marquée par des moments de tension, des retournements de situation et des actions décisives qui ont captivé les spectateurs jusqu’au coup de sifflet final.

Les moments clés du match Égypte – Côte d’Ivoire

Le match a débuté sur un rythme intense avec l’ouverture du score dès la quatrième minute par Omar Marmoush, qui a exploité une ouverture d’Emam Ashour pour tromper la défense ivoirienne. L’Égypte a consolidé son avance à la 32e minute grâce à une tête puissante de Rami Rabia sur corner, plaçant la sélection nationale en position favorable. La Côte d’Ivoire est revenue dans la partie à la 40e minute lorsqu’Ahmed Abou El Fotouh a malencontreusement marqué contre son camp, relançant ainsi le suspense avant la pause.

À la reprise, Mohamed Salah a repris le contrôle du match avec un but à la 52e minute, concluant une action collective efficace et portant le score à 3‑1. Les Ivoiriens ont tenté un dernier sursaut offensif pour réduire l’écart et Guéla Doué a inscrit leur second but à la 73ᵉ minute, mais cela n’a pas suffi à inverser le cours du match. L’Égypte a ainsi scellé sa victoire 3‑2, démontrant sa capacité à gérer la pression et à transformer ses occasions en buts décisifs.

La route vers les demi-finales pour l’Égypte

Cette qualification place l’Égypte face au Sénégal pour une demi-finale qui promet d’être disputée, tandis que le Maroc affrontera le Nigeria. Les quarts de finale ont déjà confirmé la solidité des équipes de tête avec des victoires nettes pour le Maroc et le Nigeria, et un match serré remporté par le Sénégal sur le Mali. L’Égypte rejoint donc le dernier carré avec un parcours marqué par la maîtrise tactique, la rapidité dans la finition et la capacité à maintenir l’avantage malgré la pression adverse.

Avec ce succès, l’Égypte confirme son ambition de jouer les premiers rôles dans cette édition de la CAN. Les performances individuelles de Marmoush et Salah ont été déterminantes, tandis que la défense a su contenir les assauts ivoiriens après la pause. Les supporters peuvent désormais se tourner vers les demi-finales, où chaque équipe cherchera à s’imposer pour accéder à la finale et décrocher le titre continental.