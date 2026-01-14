CAN 2025 : les demi-finales à ne pas rater ce mercredi 14 Janvier 2026

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, entre dans sa phase décisive avec les demi-finales programmées ce mercredi 14 janvier 2026. Après une phase de groupes et des quarts de finale riches en émotions, les quatre meilleures sélections du continent s’affrontent pour décrocher leur ticket pour la finale de cette 35ᵉ édition.

Sénégal VS Égypte (18 h00 GMT+1)

À 18 h00, le Sénégal croise le fer avec l’Égypte dans un duel très attendu entre deux grandes nations du football africain. Les Lions de la Teranga, portés par un collectif solide et une défense rigoureuse, affrontent les Pharaons, sept fois vainqueurs de la compétition, dans un choc au parfum de revanche.

L’Égypte mise sur l’expérience de ses cadres et sa maîtrise tactique pour faire la différence, tandis que le Sénégal espère imposer son rythme et sa puissance physique pour atteindre une nouvelle finale.

Nigeria VS Maroc (21 h00 GMT+1)

À 21 h00, le Maroc, pays hôte, affronte le Nigeria dans une confrontation de haut niveau. Soutenus par leur public, les Lions de l’Atlas veulent poursuivre leur parcours et rêvent d’un sacre à domicile. En face, les Super Eagles du Nigeria arrivent avec de solides arguments offensifs et une grande confiance, après avoir montré une belle efficacité depuis le début du tournoi.

Une place en finale en jeu

Ces deux demi-finales constituent une étape décisive dans la course au titre. Les vainqueurs se retrouveront pour la grande finale prévue le 18 janvier à Rabat, avec l’objectif de soulever le trophée continental. L’Afrique du football retient son souffle pour cette journée qui s’annonce intense, spectaculaire et pleine d’émotions.