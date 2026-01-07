CAN 2025 : les rivaux du Maghreb font exploser les audiences en France

La Coupe d’Afrique des Nations bat son plein au Maroc et attire une passion débordante. Les stades marocains vibrent à chaque rencontre, tandis que dans les rues et les fan-zones, les supporters célèbrent les exploits de leurs équipes avec une ferveur impressionnante. Cette effervescence dépasse les frontières et se retrouve aussi devant les écrans en France, où les communautés issues du Maghreb et d’Afrique subsaharienne suivent chaque match avec un intérêt grandissant.

Algérie et Maroc dynamisent l’audience télévisuelle française

En France, la compétition attire une attention massive devant les écrans, notamment sur beIN Sports, où les matchs suscitent un véritable engouement. L’Algérie a provoqué l’enthousiasme le plus marqué lors de son match contre la RD Congo, avec un sommet de 690 000 téléspectateurs au moment du but décisif en prolongation signé Boulbina. Le Maroc, pays hôte, a lui aussi captivé le public lors de sa victoire contre la Tanzanie, avec une moyenne de 396 000 téléspectateurs et un pic atteignant 580 000. Ces résultats traduisent à la fois la popularité des équipes maghrébines et l’ampleur de l’adhésion des communautés françaises à leurs sélections nationales.

Les autres nations africaines maintiennent un fort intérêt

Même si le Maroc et l’Algérie attirent le plus de téléspectateurs, d’autres équipes africaines conservent également un fort intérêt en France. Le duel entre la Côte d’Ivoire, championne en titre, et le Burkina Faso a rassemblé en moyenne 270 000 abonnés, soulignant la capacité de la CAN à maintenir l’attention du public. La diffusion par beIN Sports semble efficace, offrant aux supporters la possibilité de suivre chaque match en direct et de vivre les moments clés, qu’il s’agisse de buts spectaculaires ou de retournements surprenants.

La CAN 2025 ne se limite donc pas à un événement sportif au Maroc : elle crée un véritable rendez-vous pour les téléspectateurs français, où passion et performance se rejoignent. Les rivalités maghrébines garantissent un spectacle intense et suivi, offrant aux fans un concentré d’émotions et de moments mémorables à chaque rencontre.