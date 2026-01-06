CAN 2025 : Rohr explique les difficultés du Bénin sans son capitaine Mounié

Le Bénin a vu son parcours à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 prendre fin dès les huitièmes de finale, après une défaite 3‑1 face à l’Égypte. Malgré une phase de groupes prometteuse, marquée par une victoire contre le Botswana, les Guépards n’ont pas réussi à franchir l’obstacle égyptien, mettant un terme à leur participation dans cette édition de la compétition.

L’impact de l’absence de Steve Mounié sur l’offensive béninoise

Lors de la conférence de presse d’après match, le sélectionneur Gernot Rohr a souligné que l’absence de leur capitaine et meilleur joueur offensif, Steve Mounié, a pesé lourdement sur le jeu du Bénin. Suspendu pour ce match, Mounié aurait apporté selon lui, une dimension supplémentaire à l’attaque béninoise, souvent centrée sur sa présence. Sans lui, les efforts offensifs ont manqué de fluidité et de punch face à une équipe égyptienne techniquement solide. Rohr a néanmoins salué l’engagement de ses joueurs restants, qui se sont battus avec courage et combativité malgré la pression et l’enjeu du match.

Combativité et engagement des Guépards face à l’Égypte

Malgré le score final, le Bénin n’a pas manqué de montrer de la détermination sur le terrain. Les Guépards ont livré un match intense et disputé, rivalisant avec les Égyptiens sur le plan physique et stratégique. Selon Rohr, le match a été marqué par des phases de grande intensité et de belles actions collectives, révélant que même sans leur capitaine, l’équipe reste capable de performances remarquables lorsqu’elle est motivée et soudée.

La sortie du Bénin de la CAN 2025 montre les défis auxquels les équipes peuvent être confrontées lorsqu’elles doivent composer sans leurs joueurs clés. Le sélectionneur semble retenir de ce parcours la combativité de ses joueurs et l’expérience acquise, qui pourra servir pour les prochaines échéances internationales.