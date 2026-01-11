CAN 2025 : une enquête ouverte après les violences du match Algérie – Nigeria

Le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 opposant l’Algérie au Nigeria a tourné à la tension, bien au-delà du résultat sportif. Le Nigeria a confirmé sa qualification pour les demi-finales avec une victoire 2‑0, mais la rencontre a été marquée par des incidents graves impliquant joueurs, supporters et journalistes. La fin de la rencontre a ainsi été éclipsée par des scènes de chaos qui ont conduit la Confédération africaine de football (CAF) à ouvrir une enquête officielle.

Joueurs algériens et arbitrage sous forte pression

Sur le terrain, plusieurs joueurs algériens ont vivement exprimé leur mécontentement face aux décisions de l’arbitre sénégalais Issa Sy et de ses assistants, encerclant rapidement l’équipe arbitrale. La tension est restée élevée pendant plusieurs minutes, obligeant les stadiers et les officiels à intervenir pour empêcher que la situation ne dégénère en affrontement physique. Les échanges intenses ont créé une atmosphère très conflictuelle, faisant craindre une bagarre générale entre les deux équipes, finalement contenue par le dispositif de sécurité.

Violence hors du terrain et incidents dans la zone mixte

Hors du terrain, les tensions se sont également intensifiées. Dans la zone mixte, des journalistes algériens ont été impliqués dans des altercations avec des journalistes marocains, commençant par des échanges verbaux avant que la situation ne devienne physique. Parallèlement, certains supporters algériens, visiblement frustrés par l’élimination de leur équipe, ont tenté d’accéder à la pelouse, provoquant des mouvements de foule et des actes de vandalisme. L’intervention des stadiers a été nécessaire pour rétablir l’ordre et empêcher toute intrusion sur le terrain, garantissant la sécurité de tous.

Ces événements graves, sur et en dehors du terrain, ont conduit la CAF à ouvrir une enquête disciplinaire afin de clarifier les faits et d’envisager d’éventuelles sanctions. La situation souligne l’importance d’une gestion rigoureuse des rencontres à forte tension et montre l’influence directe des décisions arbitrales sur le comportement des joueurs et des spectateurs.