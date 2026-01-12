CAN 2025 : Vladimir Petkovic reconnaît la supériorité du Nigeria après l'élimination de l'Algérie

Éliminée en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations par le Nigeria (0-2) ce samedi 11 janvier à Marrakech, l’équipe d’Algérie quitte le tournoi marocain. Au-delà des controverses arbitrales qui ont enflammé les débats, le sélectionneur Vladimir Petkovic a livré une analyse lucide, reconnaissant sans détour la domination des Super Eagles sur ses Fennecs dans tous les compartiments du jeu.

La désillusion était palpable dans les rangs algériens après le coup de sifflet final. Face aux journalistes, Vladimir Petkovic n’a pas cherché à masquer la réalité d’une rencontre à sens unique. Le technicien helvético-bosnien a salué la performance nigériane tout en pointant les carences de son équipe, particulièrement en première période. Les joueurs algériens, selon leurs entraîneur, étaient dépassés de toutes parts, incapables d’imposer leur rythme face à l’intensité physique adverse.

Le sélectionneur des Fennecs a évoqué les difficultés de transmission rencontrées par ses hommes, empêchés de faire circuler le ballon efficacement sous la pression constante des attaquants nigérians. Cette incapacité à construire le jeu a privé l’Algérie de toute occasion dangereuse, les Verts n’ayant cadré aucun tir durant les 90 minutes. Si la seconde mi-temps a montré une légère amélioration, celle-ci s’explique davantage par l’impossibilité pour le Nigeria de maintenir son rythme infernal que par un réel sursaut algérien.

Publicité

Petkovic nuance la polémique arbitrale face aux Super Eagles

Bien que Petkovic ait mentionné des décisions du corps arbitral défavorables à son équipe, le stratège de 62 ans a refusé d’en faire le cœur de son analyse. Contrairement à la Fédération algérienne de football, qui a déposé une requête officielle auprès de la CAF et de la FIFA contestant l’arbitrage du Sénégalais Issa Sy, l’entraîneur a préféré mettre en lumière la supériorité technique et athlétique du Nigeria. Cette prise de position contraste avec l’ambiance houleuse qui a suivi la rencontre, marquée par des échauffourées nécessitant l’escorte policière de l’arbitre jusqu’aux vestiaires.

L’ancien technicien de Bordeaux a également exprimé sa compassion envers ses joueurs, profondément affectés par cette élimination précoce d’une compétition qu’ils espéraient remporter. Il a souligné l’importance d’accepter ce type de résultats pour mieux rebondir, tournant déjà le regard vers la Coupe du monde 2026 où l’Algérie affrontera l’Argentine, la Jordanie et l’Autriche dans un groupe J particulièrement relevé.

L’Algérie figure historiquement parmi les nations majeures du football africain, forte de deux titres continentaux remportés en 1990 à domicile et en 2019 en Égypte. Les Fennecs ont également marqué les esprits lors du Mondial 2014 au Brésil, atteignant pour la première fois les huitièmes de finale d’une Coupe du monde. Leur parcours continental reste impressionnant avec dix-neuf participations à la CAN, dont quatre podiums. Cette élimination précoce au Maroc apparaît donc comme une contre-performance pour une sélection habituée à peser dans les grands rendez-vous africains, d’autant que les Fennecs affichaient la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé avant ce quart de finale.

L’Algérie tourne la page de la CAN et se projette sur 2026

Cette sortie de route met fin aux ambitions continentales d’une génération algérienne en pleine transition. Vladimir Petkovic devra désormais tirer les enseignements de cette campagne pour préparer au mieux l’échéance mondiale qui se profile. Le défi sera de taille face à une Argentine championne du monde et une Autriche en pleine progression. La reconstruction s’annonce comme une priorité absolue pour un sélectionneur qui n’a pas encore convaincu depuis sa prise de fonction, malgré un parcours honorable jusqu’aux quarts de finale de cette CAN 2025.

Le Nigeria, de son côté, poursuit sa route vers un possible sacre, porté par l’efficacité redoutable de Victor Osimhen et la créativité d’Ademola Lookman. Les Super Eagles affronteront mercredi le Maroc en demi-finale dans ce qui s’annonce comme un choc des titans du football africain.