Can Handball 2026 : après l’échec face au Cameroun, le Bénin rencontre le Congo

La sélection béninoise de handball poursuit son parcours à la 27ᵉ Coupe d’Afrique des nations, à Kigali, avec un nouveau rendez-vous dès ce mardi 27 janvier face au Congo. Cette rencontre de la Coupe du Président intervient au lendemain d’un revers contre le Cameroun.

Dimanche 25 janvier, pour leur premier match dans cette phase de classement, les Guépards ont cédé devant les Lions Indomptables sur le score de 27 buts à 34. Le Bénin montre pourtant de l’engagement et parvient à revenir à hauteur de son adversaire en début de partie (8-8 après un quart d’heure). Mais l’expérience camerounaise fait la différence avant la pause, avec un écart qui atteint sept buts à la mi-temps (18-11).

Au retour des vestiaires, les hommes de Basile Pinto haussent le rythme, resserrent leur défense et retrouvent de l’efficacité en attaque. L’écart fond progressivement jusqu’à une longueur seulement à la 38ᵉ minute (20-19). À ce moment du match, l’espoir change de camp. Le Bénin met la pression, mais manque de maîtrise dans les moments décisifs. Le Cameroun gère mieux la fin de rencontre et creuse de nouveau l’écart pour s’imposer 34-27.

Ce résultat confirme les difficultés rencontrées par les Guépards face à des sélections plus aguerries sur la scène continentale. Malgré tout, le contenu du match offre des indications positives pour l’encadrement technique, notamment sur la capacité du groupe à réagir et à bousculer un adversaire de ce niveau.

Le calendrier laisse peu de répit. Dès demain mardi 27 janvier, le Bénin croise le Congo pour un nouveau duel en Coupe du Président. L’enjeu dépasse le simple classement. Les Congolais avaient déjà pris le dessus sur les Guépards lors de la phase de groupes. Cette nouvelle confrontation donne donc au Bénin l’occasion de corriger le tir et de montrer des progrès dans la gestion des temps forts.