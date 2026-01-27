CAN Handball Rwanda 2026 : Le Bénin accroche le Congo et ouvre son compteur (27-27)

La sélection béninoise de handball a décroché son premier point à la 27ᵉ Coupe d’Afrique des Nations seniors hommes. Opposés au Congo dans le cadre de la Coupe du Président, les Guépards ont conclu la rencontre sur un score de parité (27-27), au terme d’un duel disputé à Kigali.

Face aux Diables Rouges, le Bénin a affiché plus de constance que lors de sa précédente sortie. L’équipe a su répondre à l’impact physique congolais et rester au contact tout au long de la partie. Les deux formations se sont rendues coup pour coup, sans qu’aucune ne parvienne à creuser un écart décisif. Dans les dernières minutes, la tension est montée d’un cran, mais les Guépards ont conservé la lucidité nécessaire pour préserver le nul.

Ce résultat tranche avec la rencontre précédente disputée dimanche 25 janvier contre le Cameroun. Pour leur entrée dans cette phase de classement, les hommes de Basile Pinto s’étaient inclinés 34-27. Pourtant, le début de match avait laissé entrevoir un scénario plus équilibré, avec une égalité (8-8) après le premier quart d’heure. Notons que leur prochain match dans le cadre de cette compétition sera avec le Kenya.