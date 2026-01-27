CAN Handball « Rwanda 2026 » : Les Guépards s’inclinent devant l’histoire à Kigali

Présente au Rwanda dans le cadre de la 27ᵉ Coupe d’Afrique des Nations de handball, la délégation béninoise a marqué une halte lourde de sens. Lundi 26 janvier 2026, joueurs, encadreurs et responsables ont visité le Mémorial du Génocide de Kigali, haut lieu de recueillement consacré aux victimes des massacres de 1994.

Initiée sous l’impulsion du ministère des Sports et de la Fédération béninoise de handball, cette étape ne relevait pas du protocole sportif. Elle s’inscrivait dans un devoir de mémoire assumé par l’équipe nationale, désireuse de témoigner son respect à la nation hôte avant d’entrer pleinement dans la compétition.

Guidés à travers les différentes sections du site, les membres de la délégation ont suivi le récit documenté de l’une des tragédies les plus marquantes de l’histoire contemporaine africaine. Photographies, archives et témoignages ont retracé le processus qui a conduit au génocide contre les Tutsi. Le parcours, chargé d’émotion, a aussi mis en lumière la reconstruction engagée par le Rwanda depuis plus de trois décennies.

Au terme de la visite, une gerbe de fleurs a été déposée au nom du handball béninois. Par ce geste symbolique, les Guépards ont exprimé leur solidarité envers le peuple rwandais et leur attachement aux valeurs de paix. Pour les responsables de la délégation, le sport ne peut se dissocier des réalités humaines et historiques des pays qui l’accueillent.

Au sein du groupe, ce moment de recueillement a laissé une empreinte forte. Plusieurs membres de l’équipe ont évoqué une expérience marquante, susceptible de renforcer l’esprit collectif avant les échéances sportives. L’encadrement y voit un facteur de cohésion, dans un contexte de compétition où la solidarité du groupe reste déterminante