Le 3 janvier 2026 restera une date marquante dans l’histoire récente du Venezuela. Les États-Unis ont mené une opération militaire au cours de laquelle ils affirment avoir capturé le président Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, avant de les transférer sur le sol américain. Cette action, qualifiée par Washington de lutte contre le trafic de drogue et le narco-terrorisme, a provoqué une onde de choc diplomatique et suscité de vives réactions internationales. Face à cette escalade, le Venezuela a affirmé son intention de répondre par le dialogue et la diplomatie plutôt que par la confrontation directe.

Diplomatie vénézuélienne pour faire face à l’agression américaine

Delcy Rodriguez, présidente par intérim du Venezuela, a réaffirmé la priorité donnée à la voie diplomatique pour gérer les retombées de cette opération. Dans un communiqué, elle a dénoncé ce qu’elle qualifie d’« agression illégale » de la part des États-Unis, tout en affirmant la volonté du pays de maintenir un dialogue constructif avec Washington. Lors d’une réunion en ligne vendredi, avec les dirigeants du Brésil, de la Colombie et de l’Espagne, Rodriguez a souligné l’engagement du Venezuela à privilégier la négociation et le respect de sa souveraineté nationale. Elle a également insisté sur l’importance de développer des initiatives bilatérales respectueuses et d’éviter toute escalade des tensions.

Engagement régional et coopération avec les voisins

Au-delà de la réponse directe aux États-Unis, la présidente par intérim a également mobilisé les relations régionales pour consolider la position du pays. Les échanges avec le Brésil, la Colombie et l’Espagne montrent que Caracas cherche à renforcer sa crédibilité diplomatique tout en coordonnant une réaction collective face à ce qu’elle qualifie d’attaque. Cette stratégie pourrait faciliter la reprise d’un dialogue officiel avec Washington, dans un cadre encadré par le respect mutuel et le droit international.

La situation reste toutefois délicate, car la présence de Maduro hors du pays soulève des questions sur l’avenir politique immédiat et la capacité du Venezuela à maintenir ses institutions sans créer de vide de pouvoir. Malgré ces incertitudes, le gouvernement vénézuélien insiste sur le maintien de la diplomatie comme outil principal pour gérer les tensions et négocier un processus de coopération avec ses partenaires internationaux.

En optant pour la diplomatie, le Venezuela cherche à transformer une crise majeure en un canal de dialogue et de coopération, tout en affirmant sa souveraineté et en impliquant ses voisins dans la résolution de la situation. Le pays affiche ainsi sa détermination à faire face aux défis extérieurs sans recourir à la confrontation militaire, ouvrant la voie à un processus de négociation où la diplomatie et la concertation régionale deviennent des instruments essentiels.