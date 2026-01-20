Classement FIFA : statu quo pour le Bénin

La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié, en janvier 2026, son premier classement mondial masculin de l’année. Cette mise à jour, fortement marquée par les résultats de la Coupe d’Afrique des nations 2025, met en lumière les dynamiques contrastées des sélections africaines. Tandis que certaines équipes enregistrent des progressions notables, le Bénin conserve sa position sans évolution au plan mondial.

Classés 92ᵉ au niveau international, les Guépards du Bénin occupent la 20ᵉ place africaine dans ce nouveau tableau. Aucun gain ni recul n’est observé pour la sélection béninoise, qui demeure dans une zone de stabilité après la publication de ce classement post-CAN. Cette situation traduit une absence d’impact significatif des dernières rencontres disputées sur le capital de points du Bénin, dans un contexte continental pourtant marqué par de nombreux bouleversements.

Le continent africain porté par les performances à la CAN

La Coupe d’Afrique des nations a profondément influencé la hiérarchie mondiale, notamment au sommet du football africain. Finaliste de la compétition, le Maroc réalise l’une des progressions les plus remarquées. La sélection chérifienne grimpe à la 8ᵉ place mondiale, gagnant trois rangs et retrouvant le Top 10 international, une performance inédite depuis la fin des années 1990. Il s’agit du meilleur classement jamais atteint par le Maroc depuis l’instauration du classement FIFA en 1993.

Vainqueur du tournoi continental, le Sénégal poursuit également son ascension. Les Lions de la Teranga se hissent à la 12ᵉ place mondiale, avec un bond de sept positions. Ce résultat constitue un record historique pour la sélection sénégalaise, portée par un parcours solide et régulier tout au long de la compétition.

Derrière ces deux locomotives africaines, plusieurs équipes profitent également de leurs performances. Le Nigeria, troisième de la CAN, gagne douze places pour atteindre le 26ᵉ rang mondial. Le Cameroun enregistre une progression équivalente et se positionne désormais 45ᵉ. L’Algérie, l’Égypte, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo améliorent aussi leur classement, confirmant l’impact direct du tournoi continental sur la hiérarchie internationale.

Stabilité au sommet du classement mondial

À l’échelle mondiale, aucun changement n’est observé sur le podium. L’Espagne conserve la première place, devant l’Argentine et la France. En revanche, l’entrée du Maroc dans le Top 10 entraîne des ajustements notables. La Croatie recule à la 11ᵉ place et sort du groupe de tête, tandis que la Belgique et l’Allemagne cèdent chacune un rang.

Le Bénin face aux défis à venir

Dans ce contexte de forte mobilité au sein du football africain, le maintien du Bénin à la 92ᵉ place mondiale invite à la réflexion. Si la stabilité peut traduire une certaine constance, elle souligne également la nécessité pour la sélection nationale d’améliorer ses performances afin de rivaliser avec des équipes africaines en pleine progression. Les prochaines échéances internationales apparaissent ainsi déterminantes pour permettre au Bénin de regagner des places et de renforcer sa présence sur la scène continentale et mondiale.