Cococodji au Bénin : le nouveau marché ouvre ses portes demain (Caractéristiques)

Le paysage commercial de Cococodji, dans la commune d’Abomey-Calavi, change de visage. L’ancien marché a laissé place à un vaste terrain dégagé, après une opération de démolition menée samedi 24 janvier 2026. Cette étape ouvre la voie à l’entrée en service d’un nouveau complexe marchand, dont l’ouverture aux usagers est annoncée pour le mardi 27 janvier, selon le calendrier de l’Agence nationale de gestion des marchés (Anagem).

Les engins de travaux publics ont rasé les anciennes boutiques, abris et espaces de vente. Cette action vise à mettre fin à toute occupation du site historique et à orienter les commerçants vers la nouvelle infrastructure.

Le marché moderne de Cococodji se déploie sur quatre hectares, au sein d’un domaine global de dix hectares. Le site propose 1 456 étals, organisés par secteurs d’activité afin de faciliter la circulation et l’organisation des ventes. Des espaces spécifiques accueillent la restauration, la boucherie et la poissonnerie. Le complexe intègre aussi 172 boutiques fermées destinées aux commerçants qui nécessitent des locaux permanents.

L’infrastructure comprend en outre une gare routière qui facilite l’accès des usagers et le transport des marchandises. Une zone dédiée à la vente d’animaux vivants figure parmi les aménagements, de même qu’un secteur réservé au commerce de demi-gros. Pour la conservation des denrées sensibles, deux chambres froides complètent l’équipement.

Ce nouvel ensemble s’inscrit dans le programme national de modernisation des marchés. Les autorités entendent proposer aux acteurs du commerce un environnement plus structuré, avec des installations durables et adaptées aux exigences d’hygiène, de sécurité et de fonctionnalité.