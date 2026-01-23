Colloque international sur l'écologie intégrale au Bénin : Vlavonou signe sa présence aux travaux

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a participé aux travaux sur l’écologie intégrale pour la survie et le bien-être de la création, effective depuis le 20 mardi 20 Janvier 2026 à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest. Un colloque de deux jours réunissant autour de la même table les chercheurs, les universitaires et les personnalités politiques notamment le ministre du Cadre de vie et des transports outre le président du Parlement béninois.

Le colloque est le fruit d’une initiative commune de la fondation de journée de Cotonou et de l’université catholique de l’Afrique de l’ouest. Il a été une tribune appropriée pour Mgr Roger Houngbédji, archevêque de Cotonou qui a remercié à juste titre le Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en sa qualité de président du Symposium des Conférences Épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) pour sa contribution à ces échanges par sa parole engagée et fraternelle. L’archevêque a par ailleurs salué la participation des émissaires du Saint-Siège, des responsables civils et politiques sans ignorer le monde académique et associatif ainsi que la jeunesse, légitime dépositaire des préoccupations et des aspirations liées à l’avenir de notre planète.

Pour l’autorité religieuse, la concrétisation de la rencontre répond à une urgence, celle de la souffrance critique de notre habitat commun. D’où l’importance de la participation de Louis Vlavonou pour la partition à jouer dans l’initiative des lois afin que cessent les douleurs des populations les plus démunies qui subissent de plein fouet, les conséquences d’un système de croissance qui néglige les notions de limite, d’équité et de solidarité. En organisant donc ce colloque, l’Église béninoise était dans son rôle déveille des esprits en mettant l’accent sur le souci de fédérer les connaissances et la nécessité de rappeler que la Création ne nous appartient pas. Elle constitue un héritage du créateur à disposition de l’être ou de l’humanité. Les autres interventions qui ont porté la signature du Révérend Père Modeste Somé, Président de l’Unité Universitaire Catholique de l’Afrique de l’Ouest (Ucao-Uuc) de Cotonou et du ministre Didier Tonato sont allées dans le même sens.

Mais celle de l’ouverture officielle du colloque portant la marque du Cardinal Fridolin Ambongo, a souligné que cette rencontre béninoise a dépassé largement le cadre régional. Elle s’etait inscrit dans une dynamique mondiale du partage des savoirs et a interpellé l’ensemble de l’humanité. Ceci du fait des mesures en vue en ce qui concerne l’avenir de toute la Création. Un espoir nourrie par le cardinal que les assises deviennent un authentique espace de renouveau et du renforcement des convictions.