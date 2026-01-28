Coopération Sud-Sud : Des entreprises brésiliennes en mission économique à Cotonou

Cotonou accueille, les 29 et 30 janvier 2026, une importante mission économique et commerciale d’entreprises brésiliennes, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre le Brésil et le Bénin. Cette initiative vise à consolider les partenariats économiques Sud-Sud et à explorer de nouvelles opportunités d’affaires dans des secteurs stratégiques pour le développement béninois.

Organisée avec l’appui de l’Agence brésilienne de promotion des exportations et des investissements (APEX Brasil) et de l’Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin (APIEx), la mission rassemblera des entreprises brésiliennes et des acteurs économiques béninois autour de rencontres B2B ciblées. L’objectif est clair : nouer des partenariats commerciaux durables, identifier des fournisseurs brésiliens compétitifs et promouvoir des investissements à fort impact.

Plusieurs secteurs clés sont concernés, notamment l’agroalimentaire, l’agriculture, l’industrie, la logistique, l’énergie, la pharmacie, le transport et l’investissement. Des domaines dans lesquels le Brésil dispose d’une expertise reconnue et où le Bénin affiche de fortes ambitions de modernisation et de transformation structurelle.

La réussite de cette mission repose également sur l’implication de partenaires locaux de premier plan, dont la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB), le Conseil national du patronat du Bénin (CNPB), la Confédération des industries du Bénin (CIPB) et la Confédération nationale des employeurs du Bénin (CONEB). Leur rôle est essentiel pour faciliter les échanges et assurer un ancrage local des projets.

Au-delà des échanges commerciaux, cette mission s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération Sud-Sud, touchant le développement agricole, la formation professionnelle et les services aériens. Les entreprises et investisseurs intéressés par ce rendez-vous peuvent s’inscrire jusqu’à ce jour, 28 janvier 2026 via le site officiel de l’APIEx.