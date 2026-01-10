Côte d'Ivoire: Angelo Papa repose désormais au cimetière de Williamsville

Angelo Papa, né N’Guessan Ange Christophe, s’est imposé comme une voix incontournable du Youssoumba, ce genre musical populaire en Côte d’Ivoire, en tant que chanteur principal du célèbre groupe Aboutou Roots. Après une carrière marquante qui l’a vu porter haut les couleurs de sa musique, il est décédé le mercredi 3 décembre 2025 au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville à Abidjan, laissant une scène culturelle ivoirienne profondément attristée par sa disparition. Ce samedi, l’artiste très connu en Côte-d’Ivoire a été conduit à sa dernière demeure.

La Côte d’Ivoire a rendu un dernier hommage à Angelo Papa, ancien lead vocal du groupe Aboutou Roots, décédé le 3 décembre 2025 des suites d’une longue maladie. L’artiste emblématique du Youssoumba a été inhumé ce samedi 10 janvier 2026 au cimetière municipal de Williamsville à Abidjan, après une veillée religieuse et artistique tenue la veille en son honneur. Les proches, amis et acteurs culturels se sont rassemblés pour accompagner sa dépouille à sa dernière demeure. Angelo Papa laisse un héritage musical fort, ayant marqué plusieurs générations d’auditeurs en Côte d’Ivoire et au-delà.