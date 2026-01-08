La guerre en Ukraine a bouleversé les stratégies militaires dans toute l’Europe et au-delà. Face aux tensions persistantes, plusieurs pays ont renforcé leurs budgets de défense et accéléré la production de matériel militaire. L’Ukraine elle-même a transformé ses industries de défense en un moteur essentiel de sa sécurité nationale. Cette montée en puissance se reflète à travers le principal groupe industriel de défense ukrainien, qui a intensifié sa production d’armes et intégré de nombreux anciens combattants pour soutenir les forces armées.

Ukroboronprom intensifie la production et le recrutement d’anciens combattants

Selon le ministre ukrainien de la Défense, Denys Shmyhal, 2025 a été marquée par un bond significatif de l’activité de JSC « Ukrainian Defence Industry », supervisée par le groupe Ukroboronprom. La production d’armes et de matériel militaire est passée de 122 milliards d’UAH (monnaie nationale de l’Ukraine) en 2024 à plus de 180 milliards d’UAH, soit une hausse de 50 % en seulement un an, résultat à la fois d’une augmentation de la charge de travail des entreprises et d’un nombre croissant de marchés publics.

Le ministre souligne également l’importance du recrutement et de la formation du personnel qualifié. Plus de 1 000 anciens combattants ont intégré Ukroboronprom et ses entreprises affiliées en 2025, représentant une hausse de 37 % par rapport à l’année précédente. Leur présence renforce les compétences techniques tout en garantissant une connaissance directe des besoins opérationnels des forces armées. La coopération avec les établissements d’enseignement a permis d’accélérer la formation des nouveaux employés, assurant ainsi que la main-d’œuvre accompagne efficacement l’expansion industrielle.

Expansion stratégique et rôle dans la sécurité nationale ukrainienne

Le ministre ukrainien de la Défense, Denys Shmyhal, a insisté sur le fait que cette montée en puissance de l’industrie militaire répond aux besoins d’une guerre moderne et représente un élément central de la sécurité nationale. Selon lui, l’augmentation de 50 % de la production et l’intégration massive des anciens combattants dans le secteur montrent que l’Ukraine ne se contente pas de recevoir de l’aide extérieure, mais renforce activement ses propres capacités pour soutenir ses forces armées.

Pour le ministre, ces progrès combinent deux objectifs : fournir rapidement davantage de matériel aux troupes et former un personnel expérimenté capable de maintenir et de développer ces équipements. Cette dynamique de croissance positionne Ukroboronprom comme un acteur industriel majeur dans le domaine militaire, tout en contribuant directement à la préparation et à la résilience des forces armées face aux défis actuels.