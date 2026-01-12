Drones : Harmattan AI valorisée à 1,4 milliards en France

La technologie occupe aujourd’hui une place centrale dans l’évolution des systèmes d’armement. La capacité à collecter, analyser et exploiter rapidement l’information est devenue déterminante pour les forces armées, au même titre que la mobilité ou la puissance de feu. L’intelligence artificielle, l’autonomie des systèmes et la robotisation transforment profondément la manière dont les opérations militaires sont préparées et conduites. Dans ce paysage en mutation rapide, les drones se sont imposés comme des outils incontournables, aussi bien pour la surveillance que pour l’entraînement ou la neutralisation de menaces. C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’ascension fulgurante de la start-up française Harmattan AI.

En moins de deux ans d’existence, l’entreprise fondée en avril 2024 a franchi un cap symbolique. Grâce à une levée de fonds de 200 millions de dollars réalisée avec le soutien de Dassault Aviation, Harmattan AI atteint une valorisation de 1,4 milliard de dollars. Selon 20 minutes, il s’agit d’une première pour une jeune pousse française spécialisée dans les technologies de défense, désormais reconnue comme la première licorne nationale du secteur.

Harmattan AI et les drones intelligents

Harmattan AI se présente comme un acteur de nouvelle génération, misant sur des systèmes autonomes conçus pour répondre à des besoins opérationnels concrets. Ses drones intègrent des briques d’intelligence artificielle capables de maintenir une mission même lorsque les communications sont perturbées ou retardées, un enjeu majeur pour les armées modernes.

Parmi les plateformes développées, le drone Sahara illustre cette orientation. Équipé d’un radar avancé, il est pensé pour la connaissance de la situation sur et hors du champ de bataille. Il peut détecter des positions camouflées, repérer des dépôts d’armes et assurer des missions de surveillance maritime, y compris par mauvais temps ou de nuit. À l’opposé, le Gobi répond à une logique d’action rapide. Ce drone de combat à grande vitesse est conçu pour intercepter des appareils ennemis et les neutraliser en un temps très court après le lancement.

Cette diversité de produits reflète la volonté de Harmattan AI de couvrir plusieurs segments stratégiques, allant du renseignement à la lutte anti-drones, en passant par la guerre électronique.

Dassault Aviation, contrats militaires et production de drones en France

La montée en puissance de la start-up s’appuie aussi sur des succès commerciaux concrets. En 2025, Harmattan AI a remporté plusieurs contrats majeurs, dont un accord avec le ministère britannique de la Défense pour la fourniture de 3 000 drones d’entraînement Sonora. Ces appareils sont destinés à la formation des opérateurs, un domaine où la demande progresse fortement.

En France, la Direction générale de l’armement a également passé commande d’un millier de ces drones. La production est annoncée comme entièrement réalisée sur le territoire national, un élément mis en avant par les autorités et les industriels impliqués. Les fonds récemment levés doivent permettre d’augmenter les capacités industrielles, d’élargir l’offre vers de nouveaux usages et de déployer des missions intégrant l’IA sur d’autres zones d’opération.

Dassault Aviation souligne une demande en forte croissance à l’échelle mondiale, qui pousse Harmattan AI à accélérer son développement industriel et technologique. Cette trajectoire a été saluée au plus haut niveau de l’État. Emmanuel Macron a qualifié l’opération d’excellente nouvelle pour l’autonomie stratégique française, la supériorité technologique des armées et l’économie nationale.