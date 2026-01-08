Élections générales au Bénin : l’appel de l’Église catholique à la paix et à l’unité nationale

À l’approche des élections générales, la Conférence épiscopale du Bénin invite l’ensemble des acteurs nationaux à faire de cette période électorale un temps de maturité démocratique, de responsabilité et de consolidation de la paix. Dans leur communiqué final rendu public à l’issue de leur session plénière de janvier 2026, les évêques appellent à l’unité nationale, au dialogue et au respect des valeurs fondamentales qui fondent la cohésion du pays.

Réunis à Cotonou du 6 au 8 janvier 2026 à l’occasion de leur 77ᵉ session plénière ordinaire, les évêques du Bénin ont abordé, entre autres sujets, le contexte politique national marqué par la montée progressive de la fièvre électorale. Conscients de l’importance de cette période pour l’avenir du pays, ils ont tenu à adresser un message solennel à la Nation.

Dans leur communiqué final, les évêques appellent l’ensemble des acteurs de la vie nationale – citoyens, leaders d’opinion, autorités politiques, institutions de la République, Forces de défense et de sécurité – à faire de la période électorale un moment de responsabilité, de maturité démocratique et de retenue. Pour eux, ce rendez-vous électoral doit être avant tout une occasion de consolider la paix et de renforcer l’unité nationale.

Publicité

Les évêques insistent sur la nécessité de promouvoir le dialogue, la justice, la fraternité et la vérité, valeurs essentielles au vivre-ensemble et à la stabilité du pays. Cet appel s’inscrit dans une démarche plus large de responsabilité collective.

Au terme de leurs travaux, les évêques ont également adressé leurs vœux de paix et de bénédictions à l’ensemble des citoyens, ainsi qu’aux adeptes des religions traditionnelles africaines, à l’occasion de leur fête nationale. Ils ont imploré la miséricorde divine sur le pays et appelé à une année 2026 heureuse, fructueuse et porteuse d’unité pour tous les Béninois.