Élections générales au Bénin : L’Odem met à disposition de la presse un guide

À l’approche des élections générales de 2026, l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (Odem) met à la disposition des professionnels des médias un outil de référence. L’institution a lancé, samedi 24 janvier 2026 à Cotonou, le livret intitulé Guide du journaliste en période électorale. La cérémonie a réuni journalistes, responsables d’organes de presse ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Le document voit le jour avec l’appui de la Fondation Hirondelle et le financement de l’Union européenne, dans le cadre du projet « Intégrité de l’information et cohésion sociale au Bénin ». Sa conception résulte d’un travail conjoint entre l’Odem et plusieurs associations faitières du secteur des médias, notamment l’Upmb et le Cnpa-Bénin. Le guide s’organise autour de trois chapitres et propose quinze règles destinées à encadrer la pratique journalistique en période électorale.

Ulrich Vital Ahotondji, président de l’Odem, souligne l’enjeu du contexte national. Il rappelle que le Bénin connaît trois scrutins la même année, ce qui renforce la nécessité d’un cadre clair. « Il est important de respecter les règles et le Code de déontologie et d’éthique pour l’exercice du métier en cette période électorale », déclare-t-il. Il précise que le guide aborde les fondamentaux du métier, la sécurité du reporter en période électorale et l’usage responsable du numérique. « Nous avons insisté sur le fait que le journaliste doit rester neutre, surtout en période électorale. Équilibrer l’information, rester impartial, travailler en toute responsabilité. Et enfin, avec la viralité de l’information sur Internet, nous avons rappelé qu’il est important que le journaliste en ligne et soit davantage responsable, qu’il puisse servir des informations vraies crédibles et que la remédiation soit instantanée en cette période sensible », ajoute-t-il.

Firmin Gbékan, vice-président de l’Odem, invite les journalistes à s’approprier ce guide afin de prévenir toute dérive durant la période électorale. Pour sa part, Ghislaine Gnimassou, représentante de la Haac, met en avant la portée du document. Selon elle, le guide valorise des principes essentiels pour préserver un climat apaisé et crédible entre acteurs politiques et professionnels des médias. Elle cite notamment l’intégrité, la neutralité, l’équité de traitement, la vérification rigoureuse de l’information et la séparation des genres journalistiques.