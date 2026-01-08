Electricité en Afrique : trois pays dont le Bénin doivent 17,8 millions $ au Nigeria

Le Nigeria, principal producteur d’électricité de la région ouest-africaine, fournit une part importante de l’énergie consommée par plusieurs pays voisins. Ses infrastructures de production et de distribution, parmi les plus développées du continent, permettent d’exporter l’électricité vers des États comme le Bénin, le Niger et le Togo, dans le cadre d’accords bilatéraux visant à soutenir la demande régionale. Cette position centrale dans le réseau énergétique ouest-africain implique également une responsabilité financière importante. Cependant, certains clients internationaux accusent des retards de paiement, soulignant les difficultés liées à la gestion des factures transfrontalières.

Arriérés de paiement de plusieurs millions pour l’électricité transfrontalière

Des données rendues publiques par l’autorité nigériane de régulation du secteur électrique et relayées par des médias font état de retards de paiement de la part de plusieurs partenaires régionaux. Au titre du troisième trimestre 2025, le Bénin, le Niger et le Togo cumulent une dette de 17,8 millions de dollars envers le Nigeria, un montant équivalant à près de 25 milliards de nairas. Ces sommes correspondent à l’électricité livrée dans le cadre d’accords bilatéraux qui couvrent une partie importante de leurs besoins énergétiques.

Les règlements effectués restent en deçà des montants dus. Sur une facturation totale de 18,69 millions de dollars pour la période concernée, un peu plus de 7 millions ont été effectivement payés, laissant plus de 11 millions de dollars en souffrance. À ces impayés récents s’ajoutent des factures antérieures, évaluées à 14,7 millions de dollars, dont un peu moins de 8 millions avaient été apurés.

Performance variable des clients et impact sur la régulation

À l’inverse, la NERC note que les clients nationaux du Nigeria affichent un taux de recouvrement plus solide, avec 87,61 % des factures réglées pour le troisième trimestre 2025. Cette différence souligne la complexité de la gestion des transactions électriques transfrontalières et les défis liés aux règlements entre pays voisins. Les principaux acheteurs de l’électricité nigériane à l’international sont la Société béninoise d’énergie électrique, la Société nigérienne d’électricité et la Compagnie énergie électrique du Togo.

La persistance de ces arriérés pourrait influencer la planification et la distribution future de l’électricité par le Nigeria, qui reste l’épicentre de la production régionale. Les autorités nigérianes continuent de suivre de près la situation afin d’assurer la stabilité de l’approvisionnement et de renforcer le respect des accords bilatéraux.