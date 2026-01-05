Endométriose : quelle solution pour apaiser le quotidien des patientes ?

Touchant une femme sur dix, l’endométriose est une maladie chronique dont l’un des symptômes les plus invalidants est la douleur pelvienne. Vivre avec cette affection nécessite des solutions concrètes pour apaiser le quotidien, au-delà du recours aux antidouleurs classiques. Les laboratoires URGO proposent aux patientes atteintes d’endométriose une solution antalgique non médicamenteuse adaptée à ce besoin. Le patch URGOGYN permet notamment de soulager efficacement la douleur grâce à l’électrothérapie. Plongée dans la réalité d’une affection encore mal prise en compte.

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire. Elle touche 10 % des Françaises en âge de procréer, mais demeure largement méconnue, surtout auprès du grand public masculin.

L’endométriose : une maladie chronique et invalidante

La maladie se manifeste principalement par des douleurs pelviennes, surtout lors des règles (dysménorrhée) et des rapports sexuels (dyspareunie). Elle peut également entraîner des problèmes d’infertilité et des symptômes intestinaux. En France, 70 % des femmes atteintes d’endométriose souffrent de douleurs chroniques invalidantes. Celles-ci ne se limitent pas toujours aux dysménorrhées et dyspareunies : certaines femmes rapportent une gêne persistante au quotidien, des crises aiguës imprévisibles ou encore une fatigue chronique liée à l’inflammation. Malgré sa forte prévalence, l’endométriose reste souvent diagnostiquée tardivement : en moyenne, sept ans s’écoulent entre les premiers symptômes et le diagnostic.

Une prise en charge sans solution curative

Aucun traitement ne permet aujourd’hui de guérir l’endométriose. Les soins médicaux reposent sur une approche pluridisciplinaire destinée à atténuer les symptômes, autour de trois axes : antidouleurs, hormonothérapie et physiothérapie. Encadrée par un suivi gynécologique régulier, cette prise en charge peut s’avérer contraignante.

Les antidouleurs — notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens — sont souvent prescrits pour atténuer les crises. Toutefois, leur efficacité varie d’une femme à l’autre. L’hormonothérapie, en réduisant ou bloquant les cycles menstruels, limite l’activité des lésions et atténue les douleurs. En complément, la physiothérapie contribue à relâcher les tensions pelviennes et à améliorer la mobilité des tissus grâce à la rééducation périnéale, aux techniques manuelles ou à des exercices adaptés.

URGOGYN, un patch contre les règles douloureuses et les douleurs pelviennes chroniques

Un accompagnement non médicamenteux s’avère souvent nécessaire pour améliorer le confort quotidien et réduire le recours aux antalgiques. Dans cette perspective, les Laboratoires URGO ont développé le patch d’électrothérapie URGOGYN. Ce dispositif médical, à l’efficacité prouvée cliniquement, permet d’apaiser les douleurs menstruelles et pelviennes chroniques. Le patch offre une action antalgique immédiate et durable, attestée par une étude clinique*, qui a démontré dans le cas de dysménorrhées primaires que :

96 % des patientes constatent une diminution de la douleur ;

la durée moyenne de soulagement atteint 7 h 45 ;

les patientes ont réduit leurs prises de médicaments antidouleur de 93 %.

Une solution fondée sur l’électrothérapie TENS

Le patch URGOGYN utilise l’électrothérapie « TENS » (pour « Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation », en français « Neurostimulation Électrique Transcutanée »). Il s’agit d’une méthode non médicamenteuse reposant sur l’application d’un courant électrique de faible intensité sur les zones douloureuses.

Couramment utilisée dans les centres de prise en charge de la douleur, cette technique permet de bloquer partiellement la transmission du signal douloureux vers le cerveau, tout en stimulant la production d’endorphines, analgésiques naturels de l’organisme. Elle offre ainsi un soulagement rapide et efficace, sans risque de surdosage.

Mieux vivre avec l’endométriose

Léger, fin et sans fil, le patch peut se porter discrètement sous les vêtements, à domicile comme à l’extérieur. Une boîte dédiée permet de l’emporter facilement, et son fonctionnement sur batterie — avec recharge via USB — offre une autonomie d’environ quatre heures, soit huit séances. Utilisé en complément d’un suivi gynécologique et des traitements adaptés, le patch URGOGYN contribue à rendre le quotidien plus supportable pour les patientes atteintes d’endométriose.

* Guy, M. et al (2022). La neurostimulation électrique transcutanée soulage les dysménorrhées primaires : étude clinique randomisée en double insu versus placebo. Progrès en Urologie, Volume 32, Issue 7. Etude réalisée sur 37 patientes présentant une dysménorrhée primaire, sur les programmes 1 et 2.

URGO Electrothérapie règles douloureuses rechargeable. Douleurs pelviennes (du bas ventre) chroniques (exemple : endométriose) et pour les dysménorrhées primaires, à savoir les douleurs liées aux règles qui ne sont causées par aucun trouble gynécologique sous-jacent. Lire attentivement la notice avant utilisation. En cas de doute, demander toujours conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Représentant autorisé : Shanghai international holding corp GmbH (Europe). Distributeur : Laboratoires URGO Healthcare – RCS DIJON 798 251 559 – Capital social 56 280 458 €. 12/2025