Fédération béninoise de pétanque : Ce qu’il faut savoir des nouveaux dirigeants

La Fédération béninoise de pétanque (Fbp) change de direction à l’issue de son Assemblée générale élective tenue samedi 24 janvier 2026 à Dassa-Zoumè. Les délégués des clubs ont porté leur choix sur Salim Bio Nigan pour conduire l’instance nationale.

Réunis à la Préfecture de Dassa-Zoumè, les acteurs de la discipline ont renouvelé les organes dirigeants dans un climat marqué par l’expression du vote. Malgré des appels en faveur d’un consensus, les congressistes ont privilégié la voie électorale pour départager les candidats à la présidence.

Deux personnalités du milieu se sont affrontées pour le poste. Salim Bio Nigan, jusque-là Trésorier général de la fédération, obtient 151 voix sur 211 votants. Son concurrent, Richard Allossohoun, recueille 62 suffrages. Ce score traduit un soutien large en faveur d’un dirigeant déjà impliqué dans la gestion administrative et financière de la structure.

La séance connaît aussi l’intervention d’Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules (Casb). Il invite les deux camps à rechercher une entente afin de préserver la cohésion du mouvement sportif. Les délégués choisissent néanmoins de s’en tenir au verdict des urnes pour légitimer la nouvelle équipe.

Avec cette élection, la pétanque béninoise ouvre une nouvelle étape. Le président élu annonce un programme axé sur le rassemblement des acteurs et la consolidation des performances sur la scène internationale. L’objectif consiste à renforcer l’organisation interne et à offrir un cadre stable aux pratiquants.

Composition du bureau exécutif 2026–2030