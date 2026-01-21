France: les exportations d'armements, toujours aussi importantes

Alors que la France va probablement être en capacité de se doter d’un budget, même si à l’heure actuelle, rien n’est joué, le gouvernement a appris une autre bonne nouvelle. En effet, les ventesd’équipements militaires continuent de très bien se porter. En 2025, les chiffres sont quasiment aussi bons que ceux de 2024, année record.

En effet, selon les projections communiquées par la ministre des Armées lors de ses vœux, le montant des commandes d’armement à l’export devraient atteindre environ 20 milliards d’euros. C’est un montant quasiment aussi proches que celui de 2024, une année marquée par une hausse marquée des exportations militaires, à 21,6 milliards d’euros.

Une année 2025 réjouissante pour l’industrie militaire française

Environ un tiers de ces contrats a été conclu avec des partenaires européens. Il s’agirait, si les chiffres sont confirmés dans les semaines à venir, de la troisième meilleure année en matière de ventes d’équipements militaires jamais réalisée par la France, après 2022 et 2024.

Cette performance intervient dans un contexte marqué par de vives tensions géopolitiques. De plus en plus de nations modernisent leurs équipements militaires et accélèrent ainsi leur programme d’achat, renouvellement et mise à niveau de leur matériel. C’est le cas de l’Ine, qui a notamment acheté 26 avions Rafale, pour sa marine nationale.

L’Europe, principal acheteur d’armement français

En Europe, la Grèce a confirmé l’achat d’une quatrième frégate de défense et d’intervention. La Roumanie s’est aussi tournée vers la France pour ses nouveaux missiles sol-air Mistral. Enfin, la Croatie a annoncé avoir passé la commandé de nouveaux systèmes d’artillerie Caesar.

En parallèle, l’État français poursuit ses propres investissements. Les commandes nationales atteignent 38 milliards d’euros. 2026 devrait d’ailleurs être dans la même veine, l’exécutif ayant confirmé que les budgets de quasiment tous les ministères allaient baisser, celui de la Défense mis à part.