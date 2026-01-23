France : Lizabete assassinée à 23 ans devant son bébé, ce qu'on sait du suspect

C’est une scène qui a marqué tout une ville, tout un pays même. En effet, à Nice, dans la soirée du mercredi 21 janvier, une jeune femme a été abattue alors qu’elle se trouvait au volant de sa voiture. À bord, se trouvait sa fille de sept mois. L’enfant s’en est sorti indemne.

La violence des faits a marqué, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Comment mais aussi et surtout pourquoi une telle violence a-t-elle pu éclater ? C’est ce que vont tenter d’élucider les forces de l’ordre. En effet, une grande enquête est en cours, avec l’espoir d’apporter les réponses à de nombreuses questions.

Lizabete, 23 ans, abattue en pleine rue à bord de sa voiture

La victime, Lizabete, était âgée de 23 ans. La jeune femme connue de son entourage comme étant une personne discrète et sans antécédents judiciaires. Elle est née à Nice, de parents caprverdiens et y a vécue toute son enfance. Elle est ensuite partie s’installer ailleurs, en couple avec le père de sa petite fille.

Publicité

Sa venue sur Nice coincidait simplement avec une visite familiale. La jeune femme travaillait, avait un CAP petite enfance et était appréciée de tout le monde que ce soit au sein de son foyer, par ses amis ou tout simplement par ses colèlgues. Son couple lui, était stable et aucun antécédent judiciaire n’est venu émaillé leur histoire. En somme, absolument rien ne laissait présager un tel drame… Mais alors, pourquoi ? Quelles sont les pistes ?

Un drame familial, en lien avec sa belle-mère

Un homme de 45 ans est activement recherché par les forces de l’ordre. Il s’agit d’un agent municipal qui travaillerait au service des sports de la ville. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait entretenu par le passé une relation avec la belle-mère de la victime. Une relation qui s’est terminé il y a environ un an et qui, pour les enquêteurs,pourrait poser les bases d’un début de compréhension quant à ce drame. L’homme n’a, d’ailleurs, toujours pas été interpellé.