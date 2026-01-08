France : Sandrine Oscamou retrouvée morte dans le coffre de sa voiture

La disparition inquiétante de Sandrine Oscamou a connu une issue tragique. Portée disparue depuis plusieurs jours, cette enseignante de 53 ans a été retrouvée sans vie dans le coffre de son propre véhicule, stationné à Pau, dans le sud-ouest de la France. Une découverte qui a profondément marqué les habitants du Béarn et relancé l’émotion autour d’un fait divers aux contours encore flous.

Une disparition signalée et une mobilisation rapide à Pau en France

Résidant à Artigueloutan, une commune située dans l’agglomération paloise, Sandrine Oscamou n’avait plus donné signe de vie depuis le 6 janvier. Son absence inhabituelle avait rapidement alerté ses proches, puis les autorités, conduisant à l’ouverture d’une procédure pour disparition inquiétante. Un appel à témoins avait été diffusé afin de recueillir toute information susceptible de permettre de la localiser.

Les recherches se sont intensifiées autour de son profil et de ses habitudes. Son véhicule, une Audi A3 grise, faisait également partie des éléments activement recherchés. Il avait été établi que la quinquagénaire avait quitté son domicile sans téléphone ni moyens de paiement, un détail qui avait renforcé les inquiétudes et justifié la mobilisation des forces de sécurité et de nombreux habitants de la zone.

Cette mobilisation collective, nourrie par l’espoir de la retrouver saine et sauve, a toutefois laissé place à la stupeur lorsque la piste du véhicule a abouti à une découverte macabre.

Enquête judiciaire et analyses scientifiques après la découverte du corps

Le corps sans vie de Sandrine Oscamou a été retrouvé dans le coffre de sa voiture, garée sur le parking d’un petit centre commercial, boulevard de la Paix à Pau. Les autorités judiciaires ont rapidement confirmé son identité. Le véhicule a été sécurisé et un périmètre de protection installé afin de permettre aux enquêteurs de travailler sans entrave.

La cellule scientifique de la gendarmerie a procédé à des relevés techniques sur place. Ces opérations visent à recueillir des éléments matériels susceptibles d’éclairer les circonstances exactes du décès. La voiture a ensuite été transportée vers les locaux de la gendarmerie pour des analyses complémentaires, tandis que la dépouille a été prise en charge par les services funéraires.