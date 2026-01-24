France : un Tunisien visé par une OQTF placé en garde à vue après le viol d’une nonagénaire

Vendredi, les autorités de Nice ont procédé à l’interpellation d’un homme âgé de 29 ans, originaire de Tunisie, après une agression violente sur une femme de 90 ans dans son domicile. Déjà visé par un arrêté d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) depuis le 11 janvier, le suspect se trouvait en situation irrégulière et partageait un logement avec d’autres étrangers sans papiers dans le voisinage de la victime.

Une OQTF en cours et des faits graves

Le suspect devait être présenté ce dimanche matin dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire pour viol sur une personne vulnérable. Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a précisé qu’une demande de détention provisoire serait déposée. Lors de son interpellation, l’homme avait un taux d’alcoolémie élevé et avait consommé du cannabis et de la cocaïne. Il a admis être entré dans l’appartement, mais nie les faits de viol.

La victime, hospitalisée, présente des blessures aux mains, aux bras et aux jambes, avec une incapacité totale de travail estimée à cinq jours. Les faits se sont déroulés tôt le matin, entre 4 et 5 heures, lorsque le suspect est entré de force dans le logement.

Situation irrégulière et surveillance administrative

Le suspect, sans antécédents judiciaires connus, était déjà soumis à une assignation à résidence liée à une OQTF émise par la préfecture de Saône-et-Loire. Les enquêteurs ont découvert qu’il vivait avec d’autres étrangers dans un appartement voisin de celui de la victime, ce qui a permis une intervention rapide de la police. Cette affaire pose des questions sur le suivi des personnes en situation irrégulière soumises à des mesures d’éloignement.

L’enquête est toujours en cours et le suspect sera prochainement présenté à la justice. Les autorités locales renforcent la surveillance des individus signalés par les services préfectoraux, tandis que la victime reçoit les soins nécessaires après cette agression traumatisante.