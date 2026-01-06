France : une influenceuse braquée à domicile

En France, une influenceuse a révélé avoir été ciblée par un home-jacking, dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les informations qu’elle a révélé sur les réseaux sociaux, la jeune femme aurait vu deux hommes pénétrer chez elle, dans son logement du VIIIe arrondissement, tout près des Champs-Élysées, à Paris.

Alors qu’elle se trouvait chez elle, deux hommes cagoulés seraient entrés dans son logement, aux alentours de 4h30 du matin, la menaçant avec une arme blanche. Ils auraient ensuite volés pour 200 000 euros de biens, principalement des sacs de luxe ainsi que des bijoux. Une somme conséquente, alors que le casse n’a duré que quelques minutes.

Trois personnes auraient participé à ce casse

D’après l’enquête, une troisième personne était présente sur les lieux du cambriolage. Celle-ci se trouvait à l’extérieur du logement et attendait ses comparses, dans l ‘idée de faciliter leur fuite. La victime, suivie par des milliers de personnes a été retrouvée saine et sauve, sans blessure apparente, mais en état de choc. Elle a été prise en charge par une cellule psychologique.

Le vol se serait déroulé sur quelques minutes à peine. Au total, ce sont près de 25 sacs de luxe qui ont été récupérés par les voleurs, dont dix de la seule marque française de luxe, Hermès. Montres mais aussi téléphones et autres bijoux auraient également été subtilisés. Dans leur fuite, les voleurs ont abandonné certains objets sur la voie publique.

La victime connaissait-elle les voleurs ?

La police, contactée, est intervenue une dizaine de minutes plus tard. Il était aux alentours de 5h lorsque celle-ci est arrivée sur place. Un périmètre de sécurité a lors été mis en place. L’enquête, encore en cours, visera à déterminer si la jeune femme connaissait ou non les voleurs et si ceux-ci disposaient d’informations précises sur les biens qui se trouvaient au sein du logement.