Guinée : la Chine signe un accord de 124 milliards

Depuis plusieurs années, la Chine et la Guinée renforcent leur coopération à travers des projets concrets touchant des secteurs clés de l’économie guinéenne. Des infrastructures énergétiques aux investissements miniers, en passant par la santé, l’éducation et les équipements publics, cette relation s’est traduite par des réalisations visibles. C’est dans cette continuité que les deux pays viennent de franchir une nouvelle étape avec la signature d’un accord financier majeur.

La Guinée et la Chine ont conclu le 5 janvier 2026, un accord d’appui financier d’un montant de 100 millions de yuans, soit plus de 124 milliards de francs guinéens. Cet appui, accordé par la Chine à titre non remboursable, vise le financement de projets structurants et d’initiatives à fort impact social, conformément aux priorités définies par les autorités guinéennes.

Coopération Guinée – Chine et projets structurants Simandou 2040

Les ressources issues de cet accord serviront à financer des projets rattachés au programme Simandou 2040, qui rassemble plusieurs actions considérées comme essentielles pour le développement économique et social du pays. Les autorités guinéennes indiquent qu’il s’agit du septième engagement concrétisé depuis les décisions prises lors du Forum sur la coopération sino-africaine, une continuité qui montre la constance des échanges et la stabilité des relations entre Conakry et Pékin.

Le ministère du Plan et de la Coopération internationale souligne les retombées attendues de ce soutien financier, soulignant des effets mesurables et appelés à durer sur l’économie nationale. Les financements ciblent des domaines clés tels que l’éducation, l’accès à l’eau, la pêche, la santé et les infrastructures, dans lesquels plusieurs projets appuyés par la coopération sino-guinéenne sont déjà en phase d’exécution.

Investissements chinois en Guinée et renforcement des capacités nationales

Du côté chinois, plusieurs réalisations récentes sont soulignées comme preuves du renforcement des liens entre les deux pays. L’avancement du projet minier de Simandou vers sa phase de production, l’édification de deux raffineries ainsi que l’ouverture d’un centre technologique dédié à l’inspection et à la quarantaine des douanes sont cités parmi les projets emblématiques.

La représentation diplomatique chinoise à Conakry a par ailleurs exprimé sa volonté de voir se développer davantage de projets à retombées directes pour les populations. Cette orientation vers des actions concrètes renforce le caractère opérationnel de la coopération entre la Guinée et la Chine.

Grâce à cet accord, la Guinée dispose d’un appui financier conséquent pour accélérer la réalisation de projets ciblés. Cette avancée confirme l’engagement commun des deux partenaires à maintenir une coopération basée sur des actions concrètes et des résultats vérifiables, en phase avec les priorités nationales.