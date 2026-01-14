Immigration aux USA : Trump durcit la politique migratoire contre les Somaliens

Depuis quelques mois, l’administration de Donald Trump a intensifié sa politique migratoire, marquant un tournant significatif dans le traitement des ressortissants étrangers aux États-Unis. Les mesures récentes visent à limiter l’accès à certaines protections et à accélérer les expulsions, touchant aussi bien les villes qualifiées de « sanctuary » que des communautés spécifiques d’immigrants. Cette dynamique a conduit, le 13 janvier 2026, à une décision ciblée concernant les ressortissants somaliens bénéficiant d’un statut de protection temporaire.

Fin du statut de protection temporaire pour les Somaliens aux États-Unis

Le gouvernement des États-Unis a annoncé que les Somaliens bénéficiant du statut de protection temporaire (TPS) devront quitter le pays avant le 17 mars 2026. Cette décision met fin aux protections qui avaient été prolongées sous la présidence de Joe Biden et concerne plusieurs centaines de résidents. Selon le ministère de la Sécurité intérieure, dirigé par Kristi Noem, la situation en Somalie s’étant améliorée, le pays ne répond plus aux conditions nécessaires pour bénéficier du TPS. Le ministère a également précisé que la priorité doit désormais être donnée aux citoyens américains.

Conséquences immédiates pour les migrants et communautés somaliennes

Cette décision a des répercussions directes sur les individus et leurs familles, qui doivent désormais planifier un retour forcé ou régulariser leur situation dans un délai très court. Les autorités fédérales ont clairement indiqué que les protections existantes ne seront plus valides au-delà de la date du 17 mars, ce qui pourrait entraîner des expulsions si les départs volontaires ne sont pas respectés. Environ 4 000 personnes sont touchées par cette mesure, qui met fin à un programme destiné aux citoyens de pays affectés par la guerre ou des catastrophes naturelles.

La suppression du statut de protection temporaire pour les Somaliens montre la fermeté accrue de l’administration Trump sur les questions migratoires. Ces dernières semaines, des mesures ont été prises pour limiter l’accès aux protections temporaires, accélérer les procédures de sortie du territoire et renforcer la surveillance des migrants concernés, soulignant la priorité donnée aux citoyens américains face aux étrangers.