Iran : l’héritier du shah appelle Trump à une intervention

Depuis plusieurs semaines, l’Iran est traversé par un mouvement de contestation marqué par des manifestations répétées dans plusieurs grandes villes. La dégradation des conditions de vie et d’autres facteurs socio-économiques, ont contribué à renforcer les tensions entre une partie de la population et les autorités. Les coupures d’internet et les arrestations de manifestants ont attiré l’attention de figures de l’opposition en exil, qui multiplient désormais les prises de parole à l’international. C’est dans ce climat que Reza Pahlavi, fils du dernier shah d’Iran, a choisi d’interpeller directement le président américain Donald Trump. L’information a été rapportée par TVA Nouvelles.

D’un ton pressant, l’héritier de la dynastie déchue affirme que la mobilisation populaire a franchi un cap. Selon lui, les appels lancés ces derniers jours ont déjà conduit des milliers d’Iraniens à descendre dans la rue, parfois en nombre suffisant pour déborder les forces de sécurité. Installé aux USA, Reza Pahlavi estime que la situation évolue rapidement et que les décisions prises à l’étranger pourraient avoir un impact immédiat sur le déroulement des événements à l’intérieur du pays.

Reza Pahlavi figure de l’opposition en exil

Reza Pahlavi se présente comme un relais entre les protestataires et la communauté internationale. Il explique avoir exhorté les Iraniens à maintenir la pression par des rassemblements répétés, malgré la répression. Dans ses messages publics, il met en avant la détermination de ceux qui protestent, tout en soulignant les moyens employés par les autorités pour freiner la contestation, notamment par la limitation de l’accès à internet et le contrôle de l’information.

L’ancien prince ne précise pas la nature exacte de l’aide qu’il attend de Washington. Il justifie toutefois son appel par ce qu’il décrit comme une urgence liée à la sécurité des manifestants et à leur capacité à rester mobilisés. Ses déclarations cherchent à montrer que le rapport de force pourrait évoluer si un soutien extérieur venait renforcer la pression exercée sur le pouvoir en place.

L’Appel à Donald Trump

Dans ses interventions sur les réseaux sociaux, Reza Pahlavi s’adresse directement à Donald Trump, évoquant l’effet dissuasif que certaines prises de position américaines auraient déjà eu sur les forces proches du régime. Il insiste sur le caractère immédiat de sa demande, appelant le président américain à se tenir prêt à agir en faveur du peuple iranien.

À ce stade, aucune réponse officielle de la Maison-Blanche n’a été rendue publique concernant cet appel. Il reste donc incertain de savoir si les États-Unis envisageront une action concrète ou se limiteront à des déclarations politiques. Ce qui est établi, en revanche, c’est que cette prise de parole marque une nouvelle étape dans la stratégie de l’opposition en exil, qui cherche à internationaliser davantage la crise iranienne