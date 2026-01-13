Julio Iglesias accusé d'agressions sexuelles par deux femmes

En Espagne, le chanteur Julio Iglesias est accusé par deux de ses anciennes amployées, d’agressionve sexuelles. Selon elles, les faits se seraient déroulés dans l’une de ses résidences situées dans les Caraïbes, en 2021. Des plaints ont été officiellement déposées. À ce stade, aucune procédure judiciaire n’a toutefois été ouverte.

La première plaignante, âgée de 22 ans au moment des faits, assure avoir subi des relations sexuelles imposées. Elle aurait notamment évoqué des abus à hauteur d’une fois tous les soirs, environ. Elle ajoute avoir été la victime de pressions psychologiques, notamment en lien avec la perte éventuelle de son emploi ainsi que de violences verbales, dans un environnement strictement hiérarchisé, la plaçant de facto, sous emprise.

Deux femmes déposent plainte contre Julio Iglesias

La seconde plaignante est une kinésithérapeute. La femme évoque notamment des attouchements ainsi qu’un baiser non consenti, alors que se déroulait une séance non loin de la plage et de la villa du chanteur aujourd’hui âgé de 82 ans, à Punta Cana, en République Dominicaine (Caraïbes).

L’enquête en cours a permi de révéler certaines pratiques au sein de l’environnement Iglesias. En effet, il serait question de la réalisation d’examens médicaux à certaines employées seulement, dont des tests gynécologiques ainsi que des dépistage d’infections sexuellement transmissibles (IST).

Aucune réaction du chanteur ou de la famille

Les récits ont été croisés, pour dresser un portrait de la façon dont les choses se dérouleraient sur place. Interrogé à ce sujet, Julio Iglesias n’a pas réagi publiquement à ces accusations. Les représentants du chanteur n’ont pas non plus donné suivre aux sollicitations, se contenant d’affirmer que la justice fera son travail. Ces plaintesn e manqueront toutefois pas d’alimenter la défiance à l’encontre du chanteur et d’entâcher davantage sa réputation, lui qui a notamment été cité dans les Paradise et Pandora Papers, il y a quelquesannées.