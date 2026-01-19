La Cour constitutionnelle a rendu public, ce lundi 19 janvier 2026, les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier. Un verdict sans appel qui confirme la domination des deux grands blocs de la mouvance présidentielle et redessine la carte politique de l’Assemblée nationale.
Selon les chiffres officiels, l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) arrive en tête avec 41,21 % des suffrages valablement exprimés. Elle est suivie par le Bloc Républicain (BR), qui obtient 36,62 %. Le parti Les Démocrates recueille 16,14 %, tandis que Forces Cauris pour un Bénin Émergeant (FCBE) totalise 4,78 %. MOELE-BÉNIN enregistre 1,19 % des voix.
Pour l’attribution des sièges à l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur les dispositions de l’article 146 du Code électoral. Cet article précise que seules les listes ayant obtenu au moins 20 % des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales sont éligibles à la répartition des sièges.
Conformément à cette règle, seules les formations politiques ayant atteint ce seuil peuvent être prises en compte dans la composition de la prochaine législature. La proclamation des résultats définitifs marque la fin du processus électoral engagé pour les élections législatives de 2026.
4 réflexions au sujet de “Législatives 2026 au Bénin : la Cour constitutionnelle publie les résultats définitifs”
78% sur combien de votants. C’est une majorité ça.
Quittes dans ça vite, verges plombier mao tshe toung. Dorothee Sossa que je connais très bien n’est pas ton égal en tout. Et quand ton sponsor OB était de la partie, tu ne faisais que jeter des fleurs à cette même cour.
Et puis tu parles de quel pays? Celui que tu as déclaré sur ce forum avoir quitté depuis 40 ans et a honte d’y être né?
Je partage la remarque du second paragraphe de ton post
J’ai évidemment honte en ce moment de dire que je viens du Benin de Talon
Mais on ne renie pas son pays de naissance.
Suis Beninvidjidji
Encore qu’il ne faut forcément pas être Beninois pour opiner sur la pagaille politique qui s’y est installée.
Ce que je crois
Comment pouvait-il en être autrement ???
Quand on connaît le parcours de ceux-là membres de cette cour , on doit se poser des questions sur leurs probités et intégrités.
Cette cour constitutionnelle est une cour partisane, simplement une Caisse d’enregistrement.
Ça n’honore pas notre pays.
Malheureusement.
Cherchez l’erreur