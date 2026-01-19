Législatives 2026 au Bénin : la Cour constitutionnelle publie les résultats définitifs

La Cour constitutionnelle a rendu public, ce lundi 19 janvier 2026, les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier. Un verdict sans appel qui confirme la domination des deux grands blocs de la mouvance présidentielle et redessine la carte politique de l’Assemblée nationale.

Selon les chiffres officiels, l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) arrive en tête avec 41,21 % des suffrages valablement exprimés. Elle est suivie par le Bloc Républicain (BR), qui obtient 36,62 %. Le parti Les Démocrates recueille 16,14 %, tandis que Forces Cauris pour un Bénin Émergeant (FCBE) totalise 4,78 %. MOELE-BÉNIN enregistre 1,19 % des voix.

Pour l’attribution des sièges à l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur les dispositions de l’article 146 du Code électoral. Cet article précise que seules les listes ayant obtenu au moins 20 % des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales sont éligibles à la répartition des sièges.

Conformément à cette règle, seules les formations politiques ayant atteint ce seuil peuvent être prises en compte dans la composition de la prochaine législature. La proclamation des résultats définitifs marque la fin du processus électoral engagé pour les élections législatives de 2026.