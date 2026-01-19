Législatives au Bénin: après les grandes tendances, les regards tournés vers la Cour

Après la publication des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome (CENA), le processus électoral entre dans sa dernière ligne droite. La Cour constitutionnelle est attendue dans les prochaines heures pour proclamer les résultats définitifs des élections législatives de 2026. Conformément aux textes en vigueur, la CENA est chargée d’annoncer les résultats provisoires, tandis que la validation finale revient exclusivement à la Cour constitutionnelle. Cette étape marque l’officialisation des chiffres issus des urnes et ouvre la voie à l’installation de la nouvelle législature, après l’examen des éventuels recours.

Les tendances rendues publiques indiquent la présence exclusive des partis de la mouvance présidentielle, notamment l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR). L’opposition, selon les résultats provisoires, ne siègera pas à la 10e législature car n’ayant pas dépassé le seuil d’éligibilité. Sauf retournement majeur, cette configuration devrait être confirmée par la haute juridiction.

Une étape institutionnelle décisive

La décision attendue de la Cour constitutionnelle permettra de fixer définitivement la configuration politique de la prochaine Assemblée nationale. Elle servira également de référence juridique pour l’organisation des travaux parlementaires et la mise en place des instances internes de l’institution.

Cette proclamation contribuera à clarifier le paysage politique issu du scrutin et à renforcer la lisibilité du cadre institutionnel dans lequel évolueront les futurs députés.

Vers l’installation de la nouvelle Assemblée

Une fois les résultats définitivement validés, la voie sera ouverte à l’installation de la nouvelle Assemblée nationale. Les députés élus auront alors pour mission de se pencher sur des dossiers essentiels, notamment les réformes institutionnelles, la gouvernance économique, les questions sociales et les enjeux sécuritaires.

Pour l’opinion publique, l’attente porte désormais sur la publication des résultats définitifs. Cette proclamation permettra de clore la séquence électorale et d’ouvrir une nouvelle phase de la vie politique nationale. Dans les prochaines heures, la Cour constitutionnelle est donc attendue pour sceller l’issue du scrutin législatif de 2026.