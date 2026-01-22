Législatives au Bénin : Ce que dit Léandre Houngbédji des résultats

Le gouvernement béninois tire un bilan globalement positif des élections communales et législatives tenues le 11 janvier 2026. À l’issue du Conseil des ministres du mercredi 21 janvier, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est exprimé sur les principales leçons que l’exécutif retient de ce double scrutin organisé sur l’ensemble du territoire national.

Selon lui, le processus électoral s’est déroulé dans un climat apaisé, sans incidents majeurs. Le processus électoral s’est déroulé dans la « paix et la quiétude », a-t-il affirmé, soulignant l’absence de troubles significatifs tout au long des opérations de vote. Pour le porte-parole du gouvernement, cette situation confirme à la fois la solidité du dispositif électoral béninois et le sens de responsabilité des différents acteurs politiques engagés dans la compétition.

Wilfried Léandre Houngbédji voit dans ce déroulement pacifique un indicateur clair de la maturité politique des électeurs. Il estime que les Béninois ont su exercer leur droit de vote dans le respect des règles républicaines, contribuant ainsi à la crédibilité du scrutin et à la stabilité du pays.

Publicité

Toutefois, le porte-parole du gouvernement n’a pas occulté la question de la participation électorale. Se fondant sur les tendances publiées par la Commission électorale nationale autonome (CENA), ensuite confirmées par les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, il a indiqué que le taux de participation s’est établi autour de 40 %. Une mobilisation jugée modérée par l’exécutif. « On aurait aimé en avoir davantage », a reconnu Wilfried Léandre Houngbédji, tout en précisant que ce niveau de participation n’enlève rien à la légitimité du verdict des urnes.

Pour le gouvernement, l’enseignement majeur de ces élections réside dans l’orientation claire exprimée par l’électorat. Le porte-parole a mis en avant ce qu’il qualifie de « confiance manifeste » accordée aux formations politiques soutenant l’action du président Patrice Talon. « Il ne vous aura pas échappé que sur l’ensemble, les partis qui soutiennent le pouvoir et notamment les deux gros partis à eux seuls ont concentré pratiquement 80 % des suffrages », a-t-il déclaré, sans citer nommément les formations concernées.

Wilfried Léandre Houngbédji estime que ce résultat traduit une clarification nette du paysage politique. « Le peuple béninois, dans sa maturité, a définitivement tranché les débats et les querelles politiques pour indiquer à chacun sa place sur l’échiquier », a-t-il affirmé, évoquant une lecture sans ambiguïté du message envoyé par les urnes.

Insistant sur le sens politique de ce vote, le porte-parole du gouvernement a ajouté :

« Je crois que cela ne fait plus l’ombre d’aucun doute que les slogans, les mantras qui sont récités pour se donner de la contenance n’ont pas fait l’effet attendu, mais les populations sont matures et donnent les cartes blanches aux forces qui soutiennent l’action du président de la République pour continuer à engager le pays dans cette voie de modernisation, de réformes aussi pertinentes, structurelles, qui transforment notre pays dans son ensemble et commence à apporter du mieux-être à chacun et à tous avec l’espoir que cela s’amplifie sur les années à venir. »

Dans cette perspective, le gouvernement considère les résultats comme un encouragement à poursuivre les réformes en cours. Les électeurs auraient ainsi donné, selon lui, un mandat clair aux partis de la majorité pour accompagner la dynamique de modernisation engagée par l’exécutif.