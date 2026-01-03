Maghreb : record de production pétrolière pour un pays en 2025

Depuis plusieurs décennies, la production pétrolière au Maghreb suit une trajectoire contrastée, marquée par des cycles d’expansion, de stagnation et de repli. L’Algérie demeure un pilier historique du secteur grâce à la régularité de son appareil productif, tandis que la Tunisie reste un producteur modeste. La Libye, quant à elle, a longtemps alterné entre phases de forte production et interruptions brutales liées aux crises politiques et sécuritaires. Après une période prolongée d’instabilité ayant lourdement affecté son secteur énergétique, l’année 2025 marque un tournant avec un niveau de production pétrolière inédit depuis plus de dix ans, redonnant à Tripoli une place centrale dans l’équation énergétique régionale.

Une production pétrolière libyenne portée par la stabilité des champs et des terminaux

En 2025, la Libye a franchi un seuil symbolique en enregistrant sa meilleure performance pétrolière annuelle depuis le début des années 2010 rapporte Business Insider Africa. La production moyenne de brut s’est établie autour de 1,37 million de barils par jour, un volume qui tranche avec les années marquées par des arrêts fréquents et des variations imprévisibles. Cette progression repose en grande partie sur un fonctionnement plus continu des principaux champs pétroliers et des terminaux d’exportation, rendus possibles par des opérations de remise en état des infrastructures endommagées et une amélioration notable des conditions de sécurité autour des sites stratégiques.

Les données communiquées par la Compagnie nationale de pétrole libyenne indiquent que la régularité retrouvée des installations a permis de limiter les pertes liées aux interruptions techniques ou aux blocages locaux. Plusieurs gisements majeurs ont ainsi retrouvé des niveaux d’activité proches de leur capacité nominale, contribuant à lisser la production sur l’ensemble de l’année. Cette continuité a également facilité le respect des engagements d’exportation, renforçant la crédibilité du pays auprès de ses partenaires commerciaux.

Publicité

Au-delà des volumes, la qualité du pétrole libyen constitue un avantage décisif. Le brut léger et doux extrait dans le pays est particulièrement recherché sur les marchés internationaux, notamment en Europe, en raison de coûts de raffinage plus faibles. Cette caractéristique renforce l’attractivité des cargaisons libyennes et soutient les débouchés à l’exportation, même dans un environnement énergétique mondial marqué par des ajustements de l’offre.

Rôle stratégique du pétrole brut en Afrique

Le redressement de la production pétrolière a des répercussions immédiates sur l’économie libyenne. Le secteur des hydrocarbures reste la principale source de revenus du pays, représentant plus de 90 % des recettes publiques et des entrées de devises issues des exportations. L’augmentation des volumes produits en 2025 a ainsi contribué à réduire les tensions budgétaires et à améliorer la capacité de l’État à honorer certaines dépenses essentielles, dans un pays où les marges financières demeurent étroitement liées aux performances du secteur énergétique.

Sur le plan africain, la Libye confirme son statut de producteur de premier plan. Dotée des réserves prouvées les plus importantes du continent, estimées entre 48 et 50 milliards de barils, elle dispose d’un potentiel qui dépasse largement les niveaux actuellement exploités. En période de fonctionnement normal, la production nationale oscille généralement entre 1,2 et 1,6 million de barils par jour, ce qui place le pays parmi les acteurs majeurs du marché africain, souvent en concurrence directe avec le Nigeria pour les premières places du classement continental.

Membre de l’OPEP, la Libye occupe une position particulière au sein du cartel. En raison de son histoire récente et des contraintes internes, elle bénéficie d’une certaine flexibilité dans l’application des quotas, ce qui lui permet d’ajuster sa production en fonction de ses capacités réelles. Cette singularité renforce son influence dans la gestion de l’offre, tout en soulignant la sensibilité du marché aux évolutions de la situation libyenne.

La proximité géographique avec les marchés européens ajoute une dimension stratégique supplémentaire. Les ports libyens offrent des délais de livraison courts vers le sud de l’Europe, un atout logistique non négligeable dans un contexte où la diversification des sources d’approvisionnement reste une priorité pour plusieurs pays importateurs. Cette position géographique, combinée à l’abondance des réserves et à la qualité du brut, confère à la Libye un rôle clé dans l’équilibre énergétique régional.