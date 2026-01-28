Mailo : comment Trump stimule l'intérêt de l'application française malgré lui

Mailo propose bien plus qu’une simple boîte mail. Cette messagerie française offre un ensemble complet de services incluant un agenda, un carnet d’adresses, un espace de stockage cloud pour photos et documents, ainsi que des fonctionnalités avancées comme les papiers à lettres personnalisables ou l’import d’emails depuis d’autres comptes. Disponible en version gratuite avec 1 Go de stockage ou en formules Premium allant jusqu’à 500 Go, Mailo se distingue par son respect de la vie privée et sa sécurité. Mais depuis quelques semaines, c’est pour une tout autre raison que cette alternative française aux géants américains fait parler d’elle.

Les déclarations de Trump provoquent une ruée vers la souveraineté numérique française

D’après Clubic, depuis mi-janvier 2026, les créations de comptes Mailo explosent. La période coïncide avec les déclarations fracassantes de Donald Trump sur le Groenland et ses menaces de droits de douane contre plusieurs pays européens. Les chiffres témoignent d’un mouvement sans précédent : les créations de comptes gratuits et payants ont doublé, tandis que les souscriptions d’abonnements bondissent de 170% entre le 12 et le 19 janvier comparé à la moyenne de fin 2025, puis de 300% entre le 19 et le 26 janvier.

Philippe Lenoir, cofondateur de Mailo, qualifie ce phénomène d’électrochoc numérique. Les pics actuels dépassent même ceux enregistrés durant la crise sanitaire du Covid-19. Les utilisateurs sensibilisés depuis longtemps à la protection des données franchissent désormais le cap de la souveraineté numérique, abandonnant Gmail ou Outlook pour une solution hébergée en France.

Entreprises et collectivités préparent leurs plans de secours face à la dépendance américaine

Le mouvement ne concerne plus seulement les particuliers. Cabinets d’avocats, sociétés de services numériques et mairies multiplient les contacts avec Mailo pour accélérer leurs projets de migration. L’inquiétude grandit : et si, sur un nouveau coup de tête, le président américain décidait de couper l’accès aux technologies américaines sur le continent européen ?

Cette question, autrefois jugée improbable, devient une préoccupation stratégique. Les organisations réalisent le danger d’une dépendance excessive à Google ou Microsoft. Certaines grandes structures contactent Mailo pour préparer une transition complète vers une nouvelle messagerie, tandis que d’autres cherchent à mettre en place immédiatement une solution de secours activable en cas de crise. Philippe Lenoir le confirme : les entreprises et collectivités ont pris conscience du risque que représente leur subordination aux solutions américaines. La transition vers la souveraineté européenne n’est plus un vœu pieux mais une nécessité stratégique qui s’accélère sous la pression géopolitique.