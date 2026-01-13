Meurtre de l’influenceuse Rita Special au Nigeria : un suspect arrêté

Connue sur TikTok pour ses vidéos audacieuses et son style provocateur, Rita Special, de son vrai nom Rita Eleonu, s’était imposée comme une influenceuse suivie par des milliers de jeunes internautes au Nigeria et au-delà. Âgée de 25 ans, la jeune créatrice de contenu utilisait les réseaux sociaux pour partager son quotidien et interagir avec sa communauté. Mais derrière cette notoriété numérique, son nom se retrouve aujourd’hui associé à un drame d’une rare violence. La jeune femme a été retrouvée morte dans des circonstances troublantes dans l’État de Rivers, un crime pour lequel la police nigériane a récemment annoncé l’arrestation d’un suspect.

Un enlèvement suivi d’un meurtre

Selon les informations rapportées par le quotidien nigérian Punch, Rita Special aurait été enlevée en décembre 2025 par un groupe d’individus dans la région d’Emohua, dans l’État de Rivers, au sud du Nigeria. La police locale affirme qu’elle a été attirée dans un guet-apens avant d’être kidnappée et conduite dans une zone forestière.

Sa famille aurait versé une rançon d’environ 210 000 nairas dans l’espoir d’obtenir sa libération. Toutefois, malgré ce paiement, la jeune femme aurait été tuée par ses ravisseurs. Son corps aurait ensuite été enterré dans la forêt afin de dissimuler le crime.

Publicité

Ce n’est qu’après l’arrestation d’un suspect que les forces de sécurité ont pu localiser et exhumer la dépouille de la victime, désormais confiée aux services médico-légaux pour autopsie. Les autorités cherchent encore à déterminer les circonstances exactes du meurtre ainsi que les motivations du groupe criminel.

Un suspect interpellé, des complices recherchés

Le principal suspect, un homme de 26 ans présenté comme membre d’un gang organisé, a été interpellé par une unité spéciale de la police de Rivers. Lors de son interrogatoire, il aurait reconnu son implication dans l’enlèvement et le meurtre de Rita Special, tout en révélant l’existence de plusieurs complices toujours en fuite.

Les forces de l’ordre ont lancé un avis de recherche afin de retrouver les autres membres du réseau. Le commissaire de police de l’État de Rivers a assuré que l’enquête se poursuivait activement pour faire toute la lumière sur cette affaire et traduire tous les responsables devant la justice.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs avaient circulé sur les circonstances de la mort de l’influenceuse, évoquant notamment une rencontre privée contre rémunération. Toutefois, ces versions n’ont pas été confirmées par les autorités nigérianes, qui appellent à la prudence face aux informations non vérifiées diffusées en ligne.

Cette affaire relance le débat sur la sécurité des jeunes créateurs de contenu, particulièrement exposés en raison de leur visibilité numérique. La notoriété sur les réseaux sociaux peut parfois attirer des individus mal intentionnés, prêts à exploiter la vulnérabilité de certaines personnalités.