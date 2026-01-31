Niger : l’EI revendique l’attaque contre l’aéroport de Niamey

Dans la nuit du 28 au 29 janvier, des tirs et des explosions ont retenti aux abords de l’aéroport international Diori-Hamani de Niamey. L’attaque, rapidement contenue par les forces de défense et de sécurité, avait conduit les autorités nigériennes à communiquer pour rassurer la population et affirmer le contrôle de la situation. Quelques jours plus tard, cette opération connaît un nouvel éclairage avec une revendication formelle de l’État islamique, relançant l’attention sur la menace sécuritaire qui pèse sur la capitale nigérienne.
Une revendication assumée par l’État islamique
Selon des informations relayées par Reuters qui cite SITE Intelligence Group, organisme spécialisé dans le suivi des activités jihadistes, l’organisation État islamique a revendiqué l’attaque visant l’aéroport de Niamey. La déclaration attribue l’opération à la branche régionale du groupe, active dans plusieurs zones du Niger. Aucune précision détaillée n’a toutefois été apportée sur le mode opératoire exact ni sur un éventuel bilan revendiqué par les assaillants.
Cette prise de parole intervient alors que les autorités nigériennes avaient déjà reconnu une tentative d’attaque contre une installation stratégique, tout en soulignant la réactivité des forces de sécurité déployées sur place. La revendication vient ainsi confirmer la nature terroriste de l’assaut, sans modifier les éléments communiqués jusque-là par les responsables nigériens sur le déroulement des faits.
Le Niger face à une menace jihadiste persistante
La branche de l’État islamique opérant dans la région est régulièrement citée dans des attaques meurtrières au Niger ces derniers mois. En septembre, des violences dans la région de Tillabéri avaient causé la mort de plus de cent personnes. En octobre, le groupe avait également été associé à l’enlèvement d’un pilote américain, un épisode qui avait attiré l’attention internationale sur la situation sécuritaire du pays.
La revendication de l’attaque de l’aéroport de Niamey s’ajoute donc à une série d’actions attribuées à cette organisation, visant aussi bien des civils que des infrastructures sensibles. Pour les autorités, l’enjeu reste de maintenir la sécurité autour des sites stratégiques, en particulier dans la capitale, tout en poursuivant les opérations contre les groupes armés actifs dans plusieurs régions du pays.
