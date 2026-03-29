Nigeria : Tinubu lance un fonds en faveur des forces armées pour ses 74 ans

Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé dimanche 29 mars 2026, la création d’un fonds dédié aux militaires, aux blessés en service et aux familles de soldats décédés, à l’occasion de son 74e anniversaire. Cette initiative répond à l’intensification des opérations menées par l’armée nigériane contre les groupes terroristes depuis plusieurs mois.

Un financement mobilisant les ressources publiques et privées

Le chef de l’État a ordonné au Comptable général de la Fédération d’établir un compte spécial destiné à cette initiative. Tinubu a précisé qu’à titre personnel, l’intégralité de ses salaires versés depuis son entrée en fonction seront versés sur ce compte comme fonds d’amorçage. Cette contribution s’ajoute aux régimes d’assurance et d’aide sociale existants pour les militaires.

« À titre personnel, tous mes salaires depuis mon entrée en fonction seront versés sur ce compte sous forme de fonds d’amorçage, indépendamment des régimes d’assurance et de bien-être existants pour les membres de nos forces armées », a-t-il déclaré.

Publicité

Le président a appelé les gouverneurs, les parlementaires, le secteur privé et les philanthropes à participer au financement du fonds. « Nous ne devons jamais oublier ceux qui se mettent en danger pour notre paix, ni les sacrifices de leurs familles. Ce n’est pas de la charité. C’est le devoir », a déclaré Tinubu dans un communiqué.

Un engagement renforcé face aux défis sécuritaires

Cette annonce intervient alors que le gouvernement nigérian a substantiellement augmenté ses investissements militaires. L’Assemblée nationale a approuvé un budget de 1 504 milliards de nairas pour l’armée en 2026, consacré aux opérations offensives et au renouvellement des équipements. Depuis janvier 2025, l’armée de l’air nigériane a conduit des frappes qui auraient neutralisé près de 600 individus affiliés à des groupes armés dans l’État de Borno.

Le Nigeria renforce également ses partenariats militaires internationaux, notamment avec les États-Unis et la Suisse pour le partage de renseignements et la formation tactique. Les modalités pratiques du fonds, notamment les procédures de demande et les critères d’éligibilité, doivent être communiquées ultérieurement par le gouvernement.