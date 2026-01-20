Présidentielle au Bénin : la Céna fixe l’ordre des candidats sur le bulletin unique

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a organisé, le mardi 20 janvier 2026 à Cotonou, la cérémonie de tirage au sort déterminant l’ordre de positionnement des logos des candidats sur le bulletin unique, en prélude à l’élection présidentielle du 12 avril prochain. Les travaux se sont déroulés au siège de l’institution, sous la conduite du président de la Céna, Sacca Lafia, en présence des membres du Conseil électoral et des représentants des duos en compétition.

Deux tickets sont officiellement engagés dans cette course à la magistrature suprême. Il s’agit du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata et de celui composé de Paul Hounkpè et Rock Hounwanou. Les deux camps étaient représentés lors de la cérémonie : la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, pour le premier duo, et Rock Hounwanou pour le second.

L’opération s’est déroulée conformément au dispositif réglementaire, en deux phases distinctes. La première a consisté à attribuer un numéro d’ordre à chaque duo, en tenant compte de la chronologie de dépôt des dossiers de candidature à la Céna. À cet exercice, le duo Talata–Wadagni, premier à s’être conformé à cette formalité, a ouvert le tirage et s’est vu attribuer le numéro 2, tandis que le duo Hounkpè–Hounwanou a obtenu le numéro 1.

La seconde phase a porté sur l’affectation effective des positions sur le bulletin unique. En sa qualité de détenteur du premier numéro, Rock Hounwanou a procédé au premier tirage et a obtenu la position 2. Mariam Chabi Talata a ensuite tiré la position 1. À l’issue de ce processus, le duo Talata–Wadagni figure en tête du bulletin unique, suivi du duo Hounkpè–Hounwanou.

Clôturant la cérémonie, le président de la Céna a indiqué que les candidats seront prochainement conviés à une séance de vérification du spécimen du bulletin unique, notamment en ce qui concerne la conformité des logos et des couleurs. Les éventuelles observations formulées à cette étape pourront être intégrées avant la validation définitive du document électoral.