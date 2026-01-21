Publicité au Bénin : seuls les médias légaux désormais éligibles

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a rappelé, dans un communiqué officiel en date du 19 janvier 2026, les règles encadrant l’attribution des marchés de publicité et de communication institutionnelle aux médias. Le régulateur insiste désormais sur une exigence non négociable : seuls les organes de presse disposant d’une existence légale peuvent bénéficier de financements publicitaires, notamment publics.

À travers cette mise au point, la HAAC entend clarifier les conditions de contractualisation entre les annonceurs — publics comme privés — et les médias. L’institution est catégorique : tout média souhaitant accéder aux marchés de publicité, de partenariat ou de communication institutionnelle doit être juridiquement reconnu en République du Bénin. Cette disposition vise à garantir une utilisation conforme des ressources financières et à prévenir toute attribution de fonds à des structures non autorisées.

Le régulateur précise que l’existence légale d’un média repose sur deux éléments essentiels. D’une part, l’obtention d’une autorisation ou d’une déclaration délivrée conformément aux procédures en vigueur par la HAAC. D’autre part, l’inscription effective du média sur la liste officielle des organes légalement reconnus et en activité sur le territoire national.

Publicité

Responsabilisation des acteurs de la dépense publique

Le communiqué n°002-26/HAAC/PT/SG/SGA/SCS interpelle directement les acteurs impliqués dans la gestion des dépenses, en particulier les ordonnateurs de crédits, les responsables administratifs et financiers, ainsi que les structures publiques ou à participation publique. Les annonceurs privés sont également concernés par cet appel à la vigilance.

Le Secrétaire général de la HAAC, François Awoudou, invite ces acteurs à exiger systématiquement, avant toute signature de contrat, la preuve de la régularité administrative des médias sollicités. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’entraîner des conséquences juridiques, notamment en matière de gestion des fonds publics. Afin de faciliter les contrôles, la HAAC met à disposition un outil de vérification via son portail numérique officiel. Les annonceurs sont ainsi invités à consulter cette plateforme avant tout engagement financier.