Quel président pour le Bénin en 2026 ? Les confessions religieuses tracent le profil du futur chef de l’État

À moins de trois mois de l’élection présidentielle prévue en avril 2026, le choix du prochain président du Bénin s’impose désormais comme une réalité imminente. La compétition électorale est engagée, les candidats sont connus et la campagne se dessine progressivement. Dans ce moment décisif, où l’attention de l’opinion se porte autant sur les projets que sur les hommes et les femmes appelés à gouverner, le Cadre de concertation des confessions religieuses a choisi d’intervenir sur un autre registre : celui des valeurs et du leadership attendus du futur chef de l’État.

Les repères éthiques proposés par les confessions religieuses

Le document rendu public par le Cadre de concertation des confessions religieuses présente un portrait-robot du futur président de la République, fondé sur une série de critères jugés essentiels pour l’exercice de la magistrature suprême. L’accent est notamment mis sur l’intégrité morale et la crédibilité personnelle du chef de l’État à élire.

Le texte insiste sur la nécessité d’une probité clairement établie, perceptible à travers le comportement et le parcours du futur président. Les confessions religieuses évoquent également l’importance du sens de la responsabilité, invitant à des choix attentifs aux conséquences sociales et à la préservation de la paix. La capacité à rassembler figure enfin parmi les critères mis en avant. Le document appelle à un leadership apte à favoriser le dialogue et le respect entre les différentes composantes de la société béninoise.

Les critères attendus pour le futur chef de l’État

Au-delà des valeurs morales, le portrait-robot met également l’accent sur la compétence et l’expérience dans la conduite des affaires publiques. Le futur président est attendu sur sa capacité à diriger l’État avec rigueur, à comprendre les enjeux nationaux et à exercer pleinement les responsabilités liées à la fonction présidentielle. Le sens du service figure parmi les critères mis en avant. Le document évoque un chef de l’État humble, conscient que gouverner relève avant tout du service rendu à la nation et à l’ensemble des citoyens.

Le respect de la Constitution et des institutions républicaines est également mentionné comme une exigence fondamentale. Le futur président est appelé à garantir le fonctionnement normal des institutions et à agir dans le respect des règles de la République. Enfin, le portrait-robot insiste sur la dimension morale du leadership présidentiel, soulignant l’importance de principes éthiques dans l’exercice du pouvoir.